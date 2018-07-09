MAGAZİN

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila, şu sıralar çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getirdi.

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Öte yandan gelin adayının yaptığı cesur paylaşımlar ise 'bu kadarına pes' dedirtti.

İşte paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Mila'nın bornozlu paylaşımı...

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşımNaz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

NAZ MİLA KİMDİR?

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli izdivaç programında gelin adayı olarak tanınan Naz Mila aslen Azerbaycan’lıdır. Yarışma ve sonrasında sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila bir dönem Ali Ağaoğlu’nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. Daha önce bir kez evlenen Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. 1991 yılında dünyaya gelen Naz Mila’nın burcu ise Koç.

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