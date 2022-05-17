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  4. Bu kadarına pes! OnlyFans fenomeni cinsel organının kopyasını oyuncak yaptırarak satışa çıkarttı

Bu kadarına pes! OnlyFans fenomeni cinsel organının kopyasını oyuncak yaptırarak satışa çıkarttı

17.05.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı OnlyFans fenomeni Aida Cortes, akıllara durgunluk veren bir ürünle abonelerini sevindirmek istediğini söyledi. Erkek aboneleri için vajinasının kopyasından bir cinsel ilişki oyuncağı yaptırdığını duyurdu. Sosyal medyada yeni ürününün açıklamasından sonra tepkileri çeken OnlyFans modeli, bu durumun kendisinin özgüvenini arttırdığını anlattı.

Bu kadarına pes! OnlyFans fenomeni cinsel organının kopyasını oyuncak yaptırarak satışa çıkarttı

Instagram’da 3.9 milyon sosyal medya takipçisi bulunan OnlyFans Aida Cortes, sanat eseri olarak nitelendirdiği yeni ürününü açıkladı. Kendi cinsel organının kopyasından tasarlattığı cinsel ilişki oyuncağının erkek abonelerini mutlu edeceğini ifade eden Cortes, “Bu bir buçuk yıldan fazla süredir üzerinde çalıştım bir proje. Tamamen yasal ve benim mahrem yerlerimin kopyasından oluşan son ürünü sunmak büyük bir zevk” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN GÖSTERDİ

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Plastik bir tüp içinde hayranlarına ulaşacak olan oyuncağı sosyal medya hesabından tanıtan Aida Cortes, “Bu tamemen bir girişimcilik. Tepkilere ve olumsuz eleştirilere aldırış etmiyorum. Daha önce kimsenin aklına gelmeyen yaratıcı bir fikirle farkımı ortaya koydum” diye konuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında kullanıcılar Cortes’e eleştiri oklarını yönlendirdi. Mahrem bölgelerin paylaşılmasını doğru bulmadığını dile getiren sosyal medya kullanıcıları bunun zannedilenin aksine seksi bir yaklaşım olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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