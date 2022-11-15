Bu kadarına pes! Yetişkin içerik yıldızı hayatının şokunu yaşadı: Aboneleri arasında babasını görünce...

80.000'den fazla görüntüleme alan ve "Gerçek hikaye :( :(" açıklamasıyla paylaştığı gönderide, London OnlyFans'daki abonelerinden birinin aslında öz babası olduğunu keşfettiğini ve "the hott3st day" yani 'en ateşli baba' kullanıcı adıyla kaydolan babasının tüm içerikleri satın aldığını iddia etti.

BAZILARI İNANMADI

Bazı izleyiciler hikayenin gerçekliğinden şüphe duydu ve bunu takipçi kazanmaya yönelik bir dikkat çekme çabası olarak değerlendirdiler.

Birçok izleyici de korkunç bir şekilde bu hikayelerin oldukça yaygınlaştığına dikkat çekti. Bir kullanıcı "Bugün bunu söylediğini gördüğüm 3. kişi dedi ve ne yazık ki doğru görünüyorlar.'' diye yazdı.

''BU YASADIŞI OLMALI''

Duruma ilişkin üzüntülerini dile getiren ve London'ın iyiliği için endişe edip ona destek olmaya çalışan kullanıcıların sayısı ise oldukça fazlaydı. Sayısız insan gönderinin altına içinde olduğu bu durum için ne kadar üzgün ve öfkeli olduklarını dile getiren yorumlar bıraktılar. Hatta bir kullanıcı ''Çok üzgünüm. Bu bir şekilde yasa dışı olmalı." diye yazdı.

GERÇEĞİ AÇIKLADI

Ancak böyle bir reaksiyon almayı beklememiş olacak ki, London bir süre sonra bunu sadece eğlence için yaptığını açıklayan ikinci bir video daha paylaştı. "Sadece eğlenmek için bir TikTok videosu kurgulamıştım. Şimdi ise gerçekten bir OnlyFans hesabım var, erkek arkadaşımdan ayrıldım ve babamın ailesi benimle konuşmayı bıraktı." diye duyurdu.

London'un hikayesi bir kurgu olsa da sosyal medyada yakınları tarafından izlenen ve taciz edilen OnlyFans kullanıcılarının sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor.



