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Bu kafe doyururken eğitiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir işletmede, masalarda numara yerine Batı ve Doğu medeniyetlerinden ünlü edebiyatçıların, düşünürlerin ve mütefekkirlerin isimleri yazıyor.Kent merkezinde kitapları ve okumayı çok seven işletme sahibi Halit Şirkan Hatay, açtığı kafe restoran ilginç bir uygulamaya imza attı.

Sivas’ta bir işletmede, masalarda numara yerine Batı ve Doğu medeniyetlerinden ünlü edebiyatçıların, düşünürlerin ve mütefekkirlerin isimleri yazıyor.
Kent merkezinde kitapları ve okumayı çok seven işletme sahibi Halit Şirkan Hatay, açtığı kafe restoran ilginç bir uygulamaya imza attı. Kafe restorana gelen vatandaşlar oturdukları masalarda numara yerine Mevlana’dan Victor Hugo’ya, Aşık Veysel’den Shakespeare bir çok ünlü edebiyatçıların, düşünürlerin halk ozanlarının ve mütefekkirlerin isimleri ile karşılaşıyor. Sipariş veren müşteriler masa numaraları yerine oturdukları masada hangi ünlü edebiyatçıların veya düşünürlerin isimleri varsa o isimle sipariş veriyor. Böylelikle müşteriler masada yazan ismi hem hatırlıyor hem de bilmiyorsa merak ederek araştırıp öğreniyor. Öte yandan kafe restoranda kütüphanede bulunuyor. İsteyen müşteriler kafe restoranda zaman geçirirken masasında yazan kişinin eserini alarak okuyabiliyor.

Görenler şaşırıp hayran kalıyor
Kafe işletmecisi Halit Şirkan Hatay, görenlerin çok şaşırdığını, hayran kaldığını ve takdir ettiğini söyleyerek, “Ben Mevlana’dan, Victor Hugo’ dan, Tolstoy’ dan çok etkilenmiş bir insanım. Buradaki yetmiş seksen tane insanın aşk hikayelerine kadar kim sorsa söyleyebilirim. Bu kadar vakıf oldum, bu kadar sevdim bu insanları. Masaların numarası yok. İlk etapta bilgisayar sistemimi kuran şirket numara olmadan mümkün olmayacağını söyledi. Fakat ben öyle bir şey olmayacak, sistemde de bu isimler olacak, elemanlarda bu isimleri öğrenecek dedim. Müşterilerimiz arıyor Shakespeare masasını ayırın, Mevlana masasında yemek istiyorum. Sivas’ta olduğumuz için birde Aşık Veysel masası koydum. Ona da diyorlar ki Aşık Veysel masasında yemek istiyoruz tarzında istekler geliyor. Görenler çok şaşırıyor, hayranlıkla karşılıyor ve ondan sonra takdir ediyor. Benim buradaki amacım gelen insana sadece cismi beslemek değil, aynı zamanda kalbi ve beyni de beslemek gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Üniversite öğrencilerinin de gelip oradan kitap alıp okuyabildiğini aktaran işletme sahibi Halit Şirkan Hatay, kitap okumaya teşvik etmek için ayda beş kitap okuyana bir yemek hediye etmek gibi bir düşüncelerinin olduğunu da kaydetti” şeklinde konuştu.

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor

Bu kafe doyururken eğitiyor
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