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Bu kafede her şeyin "ücreti" kitap okumak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile SAMİMDER'in iş birliğinde "Millet Kıraathanesi" formatından esinlenerek açılan "Kitap Kahve" adlı mekanda, öğrencilere kütüphane hizmetinin yanı sıra ücretsiz çay, çorba ve gözleme ikram ediliyor - Proje Koordinatörü Muharrem Kartancı: - "Öğrencilerin hem midesine hem beynine hem de ruhuna hitap eden bir proje" - "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathanesi düşüncesi, konsepti bize ilham kaynağı oldu"

BERAD BÜYÜK/MUHAMMET NUSRET ALTUN - Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında hizmete açılan "Kitap Kahve"de, öğrencilere kütüphane hizmetinin yanı sıra ücretsiz çay, çorba ve gözleme ikramında bulunuluyor.

Atakum ilçesinde, "Millet Kıraathanesi" formatından esinlenerek açılan kafeden, her yaş ve eğitim düzeyindeki öğrenciler faydalanabiliyor.

Okumanın yanı sıra eve ödünç kitap götürme fırsatı sunulan kafede, öğrencilerin bulamadıkları kitaplar talep edilmesi halinde siparişle temin ediliyor.

Kafede, öğrencilere kahvaltının yanı sıra gün boyu ücretsiz çay, tost ve gözleme hizmeti de sunuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun İmam Hatipliler Mezunlar ve Mensuplar Derneğinin (SAMİMDER) iş birliği ile Gençlik Projeleri 2018-2 kapsamında kurulan Kitap Kahve'de, okur-yazar buluşmaları, akademik buluşmalar, şiir dinletileri, sinema günleri gibi etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kitap Kahve, her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Proje Koordinatörü Muharrem Kartancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu proje ile medeniyetin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı verilebileceğini söyledi.

- "Bulamadıkları kitabı biz bulup getireceğiz"

Kitap Kahve'ye ilk gününde gençler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten Kartancı, şöyle devam etti:

"Biz burada gençlerimizi kitap okuma yanında, okuma grubu değerlendirmelerine, kitap ödünç alma sistemine dahil ettik. Çocuklarımızın fikirleri doğrultusunda burayı şekillendirebilmek için görüş belirtebilecekleri bir defter açtık. 'Gelip bulamadıkları kitabı 3 gün içerisinde baskısı varsa biz size bulup getireceğiz' dedik. Bu güvencelerle çocuklarımızı Kitap Kahve'mize davet ediyoruz."

Öğrencilerin ücretsiz çay, kahve, tost, gözleme ve çorba ikramından yararlanabileceğini ifade eden Kartancı, "Onların hem midesine hem beynine hem de ruhuna hitap eden bir proje olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kartancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathanesi düşüncesinin kendilerine ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

SAMİMDER Başkanı Mehmet Kozal da bu projenin amacının gençleri kitapla buluşturmak, okuma alışkanlığı kazandırmak, okul haricindeki boş zamanlarını Kitap Kahve'de değerlendirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kitap Kahve'ye gelen öğrenciler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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