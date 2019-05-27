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Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Nevşehir’de hizmet veren bir kafe, Millet Kıraathanelerini örnek alarak kitap ve gazete okuyan müşterilerine çay ve kahveyi ücretsiz olarak veriyor.Nevşehir’de hizmet verene Cafe Şehriyar işletme sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde hizmete açılan Millet Kıraathanelerini örnek alarak kafede kitap ve gazete okuyan müşterilerine çay ve kahveyi ücretsiz olarak veriyor.

Nevşehir’de hizmet veren bir kafe, Millet Kıraathanelerini örnek alarak kitap ve gazete okuyan müşterilerine çay ve kahveyi ücretsiz olarak veriyor.
Nevşehir’de hizmet verene Cafe Şehriyar işletme sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde hizmete açılan Millet Kıraathanelerini örnek alarak kafede kitap ve gazete okuyan müşterilerine çay ve kahveyi ücretsiz olarak veriyor. İşletme sahibi Soner Biçici yaptığı açıklamada, "Kafemize gelen müşterilerimizden kitap okuyan, gazete okuyan müşterilerimize biz çay ve kahveyi ücretsiz olarak ikram ediyoruz" dedi. Biçici, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılmış olan kitap okuma kampanyası ve Millet Kıraathanelerine bizde destek olmak amaçlı Cafe Şehriyar olarak böyle bir kampanya başlattık. Kafemize gelen müşterilerimizden kitap okuyan, gazete okuyan müşterilerimize biz çay ve kahveyi ücretsiz olarak ikram ediyoruz. Buradaki amaç tabii ki okuma kültürünü geliştirmek, insanları okumaya teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kitap veya gazeteyi gündem tutmak istiyoruz. Vatandaşların ilgisi oldukça güzel. Biz ilk günden itibaren aynı zamanda kitap okumak amaçlı değil, evinde okumadığı kitapları da getirerek diğer insanların okumasını sağlamak amaçlı da bir duyuru yapıyoruz. Misafirlerimize okumadığınız kitapları buraya getirin sizin okumadığını kitaplar var ise buradan alın diyoruz. Hem insanlar değişik kitaplar okuyor hem de başkalarının da kitap okumalarına teşvik oluyor” diye konuştu.

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz
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