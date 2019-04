Bu kafenin müşterileri anılı fincanlardan kahvesini içiyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir kafe bölgede ilki gerçekleştiriyor. Müşteriler, kafede bulunan özel bölmeden, her birinin ayrı ayrı sahip olduğu anılı fincanlardan seçerek kahve içiyor. Belirli bir fiyatı bulunmayan kahvelere herkes gönlünden geldiğince hesap ödüyor.

Barış yolu üzerinde bulunan Müptela Mutfak Kafe’de müşteriler, özel bölmeden, her birinin ayrı ayrı sahip olduğu anılı fincanlardan seçerek kahve içiyor. Belirli bir fiyatı bulunmayan kahvelere herkes gönlünden geldiğince hesap ödüyor. Kahvelerden elde edilen gelir 5 üniversite öğrencisine aylık burs olarak geriye dönüyor. 12 kişilik ev hanımlarının bulunduğu bir gruptan oluşuyor. Çoğunun üniversitede okuyan öğrencisi bulunan ev hanımları, öğrencilere fayda sağlayacak şeyler yapmak istediklerini ve düzenli bir şey için maddi imkanlarının yetersiz olduğunu belirttiler.

Grup üyelerinden emekli öğretmen Güler Altındiş, Bursa Kanserle Yaşama Derneğini ziyareti sırasında böyle bir kampanyayla tanıştı. Kanser hastalarına gelir sağlamak maksadıyla başlatılan kampanyayı, onlarda öğrenciler için başlattı.

Güler Altındiş, ‘’Bursa’ya kardeşimi ziyarete gittiğim sırada kardeşim, derneğin hastalara karşı kahveyle yardım kampanyası olduğundan bahsetti. İlaçları karşılayacak maddi durumu bulunmayan hastalara dernek kahveyle destek oluyormuş. Bizde derneği ziyarette bulunduk, hem kahve içtik hem de kampanya hakkında bilgi aldık. Kahvenizi içiyorsunuz ve fiyatını siz belirleyerek ödüyorsunuz. Benim çok hoşuma giden bu fikri Çan’a döndüğümde arkadaşlarım ile paylaştım. Bizde bunu desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için yapmaya karar verdik. Nuray Hanım’ın fincan koleksiyonu da eklenince ortaya bu mükemmel fikir çıktı’’ dedi.

Grupta bulunan Nuray Keskin ve fincanları kampanyaya farklı renk katıyor. Nuray Keskin, evlendiği günden beri fincan koleksiyonu yapıyor. 200’den fazla, farklı çeşitte kahve fincanına sahip Nuray Keskin, ‘’Aldığım fincanların hepsinin benim için sahip olduğu anıları var. Bazıları çeyizimden kalma, bazıları özel el yapımı, bazıları özel seri, bazılarına aşık olarak aldım. Hala hepsini ilk günkü aldığım kutularda saklıyorum ve hepsi benim için çok kıymetli. 200’den fazla, farklı çeşitlerde fincanım var. Bu kampanyaya başlamadan önce biri dahi kırılacak diye çok korkardım. İçlerinden birinin eksilmesi bile benim için çok büyük bir kayıptı ama bu kampanyaya başladıktan sonra kırılmalarından o kadar çok korkmuyorum çünkü çok güzel bir şeye sebep olduklarını biliyorum’’ diye konuştu.

Çeşit çok fazla olduğu için hepsini taşımanın zorluğundan bahseden Berrin Beceren, "Nuray Hanım’ın koleksiyonundan her hafta farklı fincanlar seçerek müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Neredeyse hepimizin üniversite okuyan öğrencisi var ve zorluklarını biliyoruz. Maddi durumu sıkıntılı olan öğrencilerimize böyle bir yardımda bulunmak bizi çok mutlu ediyor. Böyle bir kampanya başlattığımızı duyan müşterilerimizde çok memnun. Yaklaşık 2 yıl önce çıktığımız bu yolda giderek arttık. Kahve, su ve ikramlıklarımızı karşılayan farklı sponsorlarımız var. İlk başladığımızda bunları biz karşılıyorduk’’ dedi.