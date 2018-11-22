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Bu kafeye müşteriler faytonla gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bursa'daki bu kafe, müşterilerine öyle bir hizmet sunuyor ki görenler imrenmeden edemiyor. Fayton Kafe, müşterilerinin ayağına kadar fayton gönderiyor, oldukları yerden alıp çay, kahve içmeye getiriyor. Farklı tarzdaki hizmetiyle dikkat çekmeyi başaran kafe, bu deneyimin karşılığında para da istemiyor.

İşletmeyi devraldıklarında iki fayton tekeri ile karşılaşan kafenin sahipleri, bu tesadüfü yaratıcı bir fikre çevirmiş. Müşterilerin bu yaratıcı fikirden yararlanabilmek için yapması gereken tek şeyse bulundukları yeri söylemek.

Her şey fayton tekerleklerini fark etmeleriyle başlamış!

Bursa’da faaliyet gösteren bir kafe, müşterilerin ayağına kadar gidip onları faytonla kahve ve çay içmeye getiriyor. Geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Fayton Kafe, farklı tarzdaki hizmetiyle dikkati çekiyor.
Nilüfer'in Görükle Mahallesi'nde hizmete başlayan kafe, müşterilerini faytonla ücretsiz olarak bulundukları yerden alarak kafeye kadar getiriyor. Fayton Kafe'ye gelmek isteyen müşteriler kafenin telefonunu arıyor.
Görükle olmak şartıyla kafenin önünde bulunan fayton müşterinin istediği yere gönderiliyor. Müşterileri bulunduğu yerden alan fayton onları kafeye kadar getiriyor.
Vatandaşların faytonlu hizmeti çok beğendiğini ifade eden işletme sahibi Suat Dinçyürek, “İşletmeyi devraldığımızda burada iki tane fayton tekeri vardı. Biz de niye müşterileri faytonla kafeye kadar taşımayalım dedik.
Müşteriler bizi telefonla arayıp kafeye gelmek istediklerini söylüyor. Biz de onların bulundukları yere fayton gönderiyoruz.
Müşteriler faytona binip kafeye geliyorlar. Bu ücretsiz hizmeti cuma, cumartesi ve pazar günleri vermekteyiz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa fayton

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