Bu kahve 20 kiloluk tokmakla günde 10 bin kez dövülerek hazırlanıyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nda yaşayan Ferit Toprak (40), taştan yapılan havanından adını alan ve dövülerek hazırlandığı için zahmeti ile bilinen dibek kahvesini, her gün 20 kilo ağırlığındaki bir tokmakla, 10 bin kez vurarak hazırlıyor.

HER GÜN 10 BİN KERE TOKMAKLA DÖVÜYOR

Cunda Adası'ndaki yetiştirme yurdunda büyüyen, Yunanistan'da gemilerde çalışan, yurda döndüğünde de gemilerde çalışıp adada turistleri gezdiren Toprak, dibek kahvesinin nasıl hazırlandığını göstermek için turistleri getirdiği bir gün, kahveyi yapan kişinin işi bıraktığını öğrenince, havanın başına geçtiğini ve o gün bugündür dibek kahvesi dövdüğünü belirtti. Dibek kahvesinin Cunda Adası'ndaki ustası Ferit Toprak, "İki çocuk babasıyım. Bu işi 7 senedir yapıyorum. Aynı zamanda kaptanım. Her gün 10 saatte tamı tamına 10 bin kez vurarak yapıyorum. Sayarak yapıyorum. Sporu sevdiğim için severek yapıyorum. Kahve burada Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinden beri var. Osmanlı zamanından gelen gelenek. Dibek taşımızda Girit Adası'ndan mübadele ile gelen atalarımız tarafından getirilmiş. Türkiye'de bizden başka yapan yok. İçmenizi tavsiye ederiz. 20 kilo kromdan yapılma bir tokmak kullanıyorum. Aslında ağır değil ama devamlı yapıldığında bayağı ağırlaşıyor. 10 bin kere vurmak her babayiğide has değil. Çünkü çok kişi geldi yaparım diye ama bir gün geldi sonra gelmedi. Cunda'yı terk ettiler" dedi.