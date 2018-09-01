Bu kahve 20 kiloluk tokmakla günde 10 bin kez dövülerek hazırlanıyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nda yaşayan Ferit Toprak (40), taştan yapılan havanından adını alan ve dövülerek hazırlandığı için zahmeti ile bilinen dibek kahvesini, her gün 20 kilo ağırlığındaki bir tokmakla, 10 bin kez vurarak hazırlıyor.

Havanda dövülüp, ateşte pişirilen, farklı aromaların buluştuğu bir lezzet olan dibek kahvesi, Cunda Adası'nda bir kahvede, Ferit Toprak tarafından gün boyu süren zahmet ve emekle hazırlanıp müşterilere sunuluyor. Ferit Toprak, Türk kahvesine göre biraz daha kıvamlı, biraz daha hacimli ve toz taneli değil iri taneli olan dibek kahvesi için her gün, 20 kilo ağırlığındaki tokmağı taş havanda 10 bin kez kaldırıp indiriyor.

210 YILLIK TAŞ HAVANDA 7 YILDIR KAHVE DÖVÜYOR

Cunda Adası'nda, taş havandan çıkan sesi merak eden tatilciler, dibek kahvesi hazırlayan Ferit Toprak'ı ilgiyle izliyor. Kimi vatandaş hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi vatandaş ise nasıl yapıldığı hakkında bilgi aldığı dibek kahvesini 20 kiloluk tokmakla dövmeyi de deniyor.