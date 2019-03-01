Bu kahvede para geçmiyor

Edirne’de, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ve Edirne Valiliğinin katkılarıyla ‘Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve’ açıldı.

Edirne’de açılan Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve, açılış kurdelesinin kesilmesiyle hizmet vermeye başladı. ‘Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve’den, Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra halkın da yaralanabileceği belirtildi. Kahvede, kütüphanenin yanı sıra, oyun alanları, masa tenisi, dijital oyunlar da ücretsiz olarak katılımcılara sunulacak.

Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve’nin açılışına, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kamu kurum müdürleri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı olan ve aynı zamanda söz konusu projenin koordinatörlüğünü yürüten Hakan Çalışkan, "Geçtiğimiz Mayıs ayında Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, projemizi hazırlamıştık. İsmini de hem Balkan coğrafyasında önemli bir değere sahip olan hem de Edirne’de şehit olan Ressam Hasan Rıza olarak belirledik. Bugün açılışını yapmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da uluslararası öğrencilerin hem Edirne’de hem de ülke genelinde öğrenim görmesinin çok önemli olduğunu belirterek uluslararası öğrenci derneklerinin bu noktada büyük önem arz ettiğini belirtti.