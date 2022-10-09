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Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Pankreas kanseri riskiniz çok daha yüksek

09.10.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklar tüm yaşamımızı etkisi altına alarak olumsuz sonuçlara yol açıyor. Kanser de hayati tehlikeye sahip olan hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Sürekli olarak kanser ve kansere yol açan risk faktörleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre bazı kan grubuna sahip olan kişilerin pankreas kanserine yakalanma riski çok daha yüksek.

Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Pankreas kanseri riskiniz çok daha yüksek

Dünyada ikinci en büyük ölüm nedeni olarak bilinen kanser hayatı doğrudan etkiliyor. Kansere yol açan birçok faktör bulunuyor. Çevresel etkenler, genetik ve zararlı alışkanlıkların kanserin oluşmasında büyük rol oynuyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda pandemiden sonra artan hareketsiz yaşamın da kanser oluşumu için riski artırdığı belirtiliyor. Ancak bilinmeyen bir risk faktörü daha var. Kan grupları pankreas kanseri riskinde belirleyici olabiliyor. Pankreas kanseri en ölümcül kanser türleri arasında bulunuyor. Pankreas kanseri için önlem almak ve erken teşhis etmek hayat kurtarıyor.

YÜZDE 72 DAHA FAZLA

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Harvard uzmanları tarafından 2009 yılında yapılan bir araştırma, özellikle bir kan grubuna sahip kişilerin pankreas kanserine yakalanma olasılığının en düşük kan grubuna sahip olanlara göre yüzde 72 daha fazla olduğunu buldu. Çalışmanın baş yazarı ve Harvard Tıp Okulu'nda tıp eğitmeni Brian Wolpin, "Kan grubu ve pankreas kanseri riski arasındaki ilişki, hastalığın altında yatan biyolojik mekanizmalara ulaşmak için yeni bir yol sağlıyor" dedi . "Biyolojiyi anlamak, kanserin gelişmemesi veya ilerlememesi için müdahale etmek için bizi daha iyi bir konuma getirecek."

EN DÜŞÜK RİSK 0 GRUBU

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Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından 2009 yılında yürütülen bir araştırmaya göre, pankreas kanseri geliştirme riskiniz şaşırtıcı bir faktörle önemli ölçüde kan grubunuzla bağlantılıdır. Ekibin buldukları çarpıcıydı: B grubu kana sahip kişilerin pankreas kanserine yakalanma olasılığı, en düşük riskli kan grubu 0 olan O'ya kıyasla yüzde 72 daha yüksekti. Dramatik bir şekilde: A tipi bireyler yüzde 32 daha yüksek riske sahipti ve AB tipi bireyler, O tipi bireylere kıyasla yüzde 51 daha yüksek riske sahipti.

BAZI RİSK FAKTÖRLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

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Kan grubunuza ek olarak, pankreas kanseri için diğer bazı risk faktörleri değiştirilemez. Bunlar yaşınız, aile geçmişiniz, ırkınız, doğumdaki cinsiyetiniz ve belirli genetik sendromların varlığını içerir. Ancak uzmanlar, birçok faktörü değiştirme gücünüz dahilinde olduğunu ve bunların kontrolünü ele alarak genel pankreas kanseri geliştirme riskinizi azaltabileceğinizi söylüyor. Bunlara sigarayı bırakmak, önerilenden daha fazla alkol almamak, sağlıklı bir kiloyu korumak, diyabeti yönetmek ve belirli kimyasallara maruz kalmanızı sınırlamak dahildir.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

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  • Karın ağrısı
  • İştahsızlık
  • Kilo kaybı
  • Sarılık
  • İdrar renginde koyulaşma
  • Sırt ağrısı
  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Yağlı dışkılama pankreas kanserinin belirtilerindendir.

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