Bu kanser erkeklerde daha fazla görülüyor

Kolon kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden. Zaman geçtikçe yaşam alışkanlıklarının daha sağlıksız olması nedeniyle kolon kanseri olan kişi sayısı da artıyor. Erkeklerin kolon kanserine yakalanma riski kadınlara göre daha fazla. Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Ayşe Yılmaz erkeklerde daha sık rastlanan kolon kanseri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

KANSER ÖLÜMLERİ İÇERİSİNDE 2. SIRADA

Mart ayının Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kalın bağırsak kanseri tüm kanser türleri arasında hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerde, kadınlara göre daha sık görülmektedir ve erkeklerde kanser ölümleri içerisinde 2’nci, kadınlarda ise 3’üncü en sık ölüm sebebidir.” dedi.

DOĞRU BESLENME VE EGZERSİZ ÖNEMLİ

Akciğer, mide, lenf ve kan, prostat, pankreas ve mesane kanserinin erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğüne dikkat çeken Öğr. Gör. Yılmaz, “Genel olarak değerlendirildiğinde kanser nedenleri değiştirilemeyen faktörler ve değiştirilebilen faktörler olarak iki ana başlık atında toplanabilir. Değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve genetiktir. Değiştirilebilen davranışsal ve çevresel faktörlerin başında ise sigara içmek, beslenme tarzı, aşırı kilolu olmak, egzersiz durumu ve alkol tüketimi ile zararlı kimyasallara-radyasyona maruz kalmak, hava kirliliği sayılabilir.” şeklinde konuştu.

ERKEN TANI SAYESİNDE ÖLÜM ORANI AZALDI

Yılmaz, erken tanı ve teknolojinin gelişmesiyle yeni tedavi yöntemlerinin kullanılmasının ölüm oranını azalttığını, sağlıklı yaşam biçimi davranışları benimsemenin kanserden korunmada büyük önem taşıdığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.



