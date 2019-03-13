Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen 2018 Türkiye raporuna ilişkin, "Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Kalın, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararı niteliğindeki 2018 Türkiye raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Avrupa Parlamentosu'nun 2018 Türkiye raporunun içeriği, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür." değerlendirmesini yapan Kalın, raporda gerçekleri yansıtmayan mesnetsiz iddialara başvurulmasının, Avrupa'daki aşırı siyasi akımların, Türkiye'ye karşı sergiledikleri ön yargılı tutumu açığa çıkardığını bildirdi.

Kalın, şunları kaydetti:

"Seçimler öncesinde katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik tavsiye kararı, Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize karşı olan samimiyetsiz popülist ve vizyonsuz tutumunun bir göstergesidir. Bu, Avrupa siyasetinde yaşanan vizyon daralmasının endişe verici tezahürlerinden biridir. Öte yandan 370 evet oyu ile kabul edilen bu tavsiye kararı 751 AP üyesinin ortak iradesini temsil etmemektedir. Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir."

