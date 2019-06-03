İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına ilişkin, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Ümit ederim YSK, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer." dedi.

Yıldırım, seçimi çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde esnafına ziyarette bulundu. Burada, halkın yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Hürriyet Caddesi'nde bulunan İYİ Parti Seçim standını da ziyaret eden Yıldırım, buradaki görevlilere başarılar diledi.

Bu sırada kimi İYİ Partililer, "Her şey güzel olacak" sloganı attı. AK Partililer de buna "Her şey daha güzel olacak" karşılığını verdi.

Esnaf ziyaretini devam ettiren Yıldırım, gazetecilerin YSK'nın, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi yönündeki kararını sordu.