"Bu karar, gayrimeşrudur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin, "Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başı ne zaman dara düşse Yozgatlı ve Şefaatlili vatandaşların hiçbir çağrı beklemediğini, anında vazifeye koştuğunu söyledi.

"Bu topraklar, 100 yıllardır millet olmanın, yiğitliğin mührünü kalbimize işledi. İşte bugün de bu bilinçle ilerliyor." diyen Oktay, "Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden veya dışından. Dimdik ayakta duracağız. 'Topunuz gelin' dedik. Biz her zaman söyledik, ne içeriden ne de dışarıdan, dış kaynaklı da olsa iç kaynaklı da olsa şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez." ifadelerini kullandı.