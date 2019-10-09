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Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 03:09 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti.

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti.

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Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Suriye Milli Ordusu Hamza Tümeni operasyon Türkiye

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