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Bu kare Türkiye'de çekildi! Boyu 4 metreyi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 07:31 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı yaşandı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı yüksek rakımlı köy ve yaylalarda yollar kapandı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

Karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşullarının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde kar temizliği yaparak yolları ulaşıma açtı. Zorlu doğa şartlarına kafa tutan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz görev yapıyor.

Hakkari'de kar 4 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi’nde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, kırsal bölgelerde ise yer yer 4 metreyi aştı. Kırsal bölgelerde yol açma çalışmaları sürerken, kardan oluşan tüneller ilginç görüntü oluşturdu.
Yüksekova’da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı, salı gününe kadar aralıklarla devam etti. Bir anda yağan yoğun kar, özellikle ulaşımda büyük aksamaların yaşanmasına neden oldu. 62 köy ve 115 mezranın yolunun kapalı olduğu Yüksekova’da özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar kalınlığı 4 metreyi buldu.
Kar yağışını bugün durmasının ardından Yüksekova Kaymakamlığı'nın talimatıyla Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. 35 araç ve yaklaşık 70 personelle yürütülen çalışmalar, zaman zaman gece geç saatlere kadar sürdü.
Karla mücadele ekipleri, en zorlu çalışmayı ise ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy ve Yeniışık köyleri ile Köprücük, Akocak, Gürkavak, Cevizli, Pınargözü, Köşkünü köylerinin yollarında yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı bölgede çalışmalar oldukça zor koşullarda sürdürüldü. Adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede ekipler, saatlerce karla mücadele çalışması yürüttü, bu arada ilginç görüntüler de oluştu.
Yetkililer, şu ana kadar kapalı köy ve mezra yollarından birçoğunun açıldığını, diğer köylerin yollarının kardan temizlenmesi için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.
Bu arada yarından itibaren bölgede yine kar yağışının beklendiği belirtildi. (DHA)
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Hakkari kar

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