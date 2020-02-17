Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

San Francisco Körfezi (ABD)
Burası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor!
İşte uzaydan çekilen diğer kareler...
Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)
Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman
Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış
Batı Sahra Çölü'nün Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu nokta
Çin'in sanayi kenti Ningbo
Brüksel ve Antwerp'te bir gece (Belçika)
Arjantin'de bir soya fasulyesi tarlası
Uzaydan Avustralya'nın büyük çöllerinden biri
Yoğun bulutlardan zor görünüyor olsa da Güney Kore'nin minik adası Jeju-do
Okhotsk Denizi (Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz)
Cayo de Serrana Reef (Kolombiya)
Nakhon Si Thammarat (Güney Tayland)
Detroit, Cleveland ve Toronto
Male Uluslararası Havalimanı (Maldivler)
Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
Elbrus Dağı (Rusya'nın en yüksek dağı)
Ballyteige Körfezi ve Bannow (İrlanda)
Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği alan (Soçi)
California üzerinde bir fırtına
Cebelitarık (İspanya ve Fas'ı buluşturan boğaz)
Japonya'da bir kış mevsimi
İngiltere ve Kuzey Işıkları
Büyük bir kasırganın tam karşısında...
New York City (11 Eylül 2001)
Cotopaxi Volcano (Ekvator)
İrlanda ve Galler
(Kaynak: NASA)
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