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  4. Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

NASA tarafından çekilen bu fotoğraflardan bazıları görenleri hayrete düşürdü. Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden karelerin yer aldığı bu galeride Türkiye'de yaşayanları oldukça şaşırtacak bir fotoğraf da bulunuyor. İşte daha önce hiç görmediğimiz bir açıdan Dünya'nın uydu fotoğrafları...

San Francisco Körfezi (ABD)

Burası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor!

İşte uzaydan çekilen diğer kareler...

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)
Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)
Giza Piramitleri (Mısır)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman
Baykal Gölü (Rusya)
Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış
Batı Sahra Çölü'nün Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu nokta
Çin'in sanayi kenti Ningbo
Brüksel ve Antwerp'te bir gece (Belçika)
Burası Kuzey Afrika...
Arjantin'de bir soya fasulyesi tarlası
Riva del Garda (İtalya)
İran Musa Körfezi
Uzaydan Avustralya'nın büyük çöllerinden biri
Hazar Denizi
Yoğun bulutlardan zor görünüyor olsa da Güney Kore'nin minik adası Jeju-do
Bangladeş
Büyük Kanyon (ABD)
Okhotsk Denizi (Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz)
Kosta Rika
Honduras
Paraguay
Bouvet Adası (Norveç)
Cayo de Serrana Reef (Kolombiya)
Niamey (Nijer)
Nakhon Si Thammarat (Güney Tayland)
Mısır ve Nil Nehri
Florida
Detroit, Cleveland ve Toronto
Male Uluslararası Havalimanı (Maldivler)
Şanghay (Çin)
Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
Elbrus Dağı (Rusya'nın en yüksek dağı)
Ballyteige Körfezi ve Bannow (İrlanda)
Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği alan (Soçi)
California üzerinde bir fırtına
Chicago
Mbam Nehri (Kamerun)
Kuzey Işıkları
Mexico City (Meksika)
Cebelitarık (İspanya ve Fas'ı buluşturan boğaz)
Japonya'da bir kış mevsimi
İngiltere ve Kuzey Işıkları
Büyük bir kasırganın tam karşısında...
New York City (11 Eylül 2001)
Yemen
Moselle Nehri (Almanya)
Cezayir kıyıları
Cezayir
Cotopaxi Volcano (Ekvator)
Wake Adası (ABD)
Pavlof Volkanı (Alaska)
Pembe Tuz Gölü (İspanya)
İrlanda ve Galler (Kaynak: NASA)
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Anahtar Kelimeler:
istanbul uzay NASA

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