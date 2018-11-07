Bu karede öyle bir detay var ki…

Bunun söylenmesinin nedeni de ön planda yer alan kırmızı ojeli el. Ancak fotoğrafa ilk bakıldığı anda detayın fark edilmesi imkansız. Biraz incelediğinizdeyse ten rengi uyuşmazlığı dikkatinizi çekeceğinden gerçeğin farkına varabilirsiniz. Peki ya karenin görünmeyen yüzüne bakarsanız?

1 / 12 Avustralya’da adı açıklanmayan bir adam, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için sürpriz hazırladı. Yakın arkadaşlarını ve sevgilisini bir partiye davet eden adam, burada dizlerinin üzerine çökerek evlilik teklifi yaptı.

2 / 12 Sevgilisi neye uğradığını şaşırırken, gözyaşları içinde teklifi kabul etti. Genç kadının kuzeni o anın fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, kamera arkasını göstermeyi de ihmal etmedi.

3 / 12 Kuzeni evlilik teklifi aldığı sırada hazırlıksız yakalandığı ve elleri bakımsız olduğu için kendi elini fotoğrafta adeta dublör gibi kullanan Jenna adlı kullanıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

4 / 12 Twitter’da fotoğrafla ilgili yapılan yorumlarda, “Bütün kahramanlar pelerin giymez, işte gerçek kahraman!’ ve ‘Partnerinizin evliliğe hazır olup olmadığını ellerinden anlayabilirsiniz’ sözleri öne çıktı.

5 / 12 Sanal alemde hızla yayılan bu kareler tek değil. Sosyal medyayla uğraşan pek çok kişi zaman zaman bu tarz yollara başvuruyor. Daha dolgun göğüsler yada kalça, daha belirgin yüz hatları da en çok gördüklerimiz arasında yer alıyor.

6 / 12 Bir önceki kare ile bu kare arasındaki farkın görülmesi dahi gerçeğin ne denli değiştirildiğini kanıtlamaya yetecektir.

7 / 12 Üstelik bu değişimler düşünüldüğünden çok daha uç noktalarda olabiliyor. Yukarıdaki karede gördüğünüz durum burada da geçerli.

8 / 12 Bu karede de kısa boyundan şikayetçi olan genç arkadaşımız çareyi basamak kullanmakta bulmuş. pek çok film setinde de kurtarıcı rol üstlenen bu yöntem objektif önüne geçen kısa boylu kişilerin vazgeçilmezi.

9 / 12 Burada da çekmeyi bilmese de selfie fotoğrafı olmasını istediği için gençlerden yardım alan bir kadını görüyoruz.

10 / 12 Hayatını sosyal medyaya gerçekten farklı yansıtmak isteyen bir kişi de karşınızda gördüğünüz bu genç. Üniversiteli arkadaşımız kıvrak zekasını kullanıyor ve yalnızlığını bakın nasıl örtbas etmeyi amaçlıyor. Ah bir de arkasındaki ayna olmasa...

11 / 12 Sosyal medyada fotoğrafların çarpıtılması kadar hikayeler de çarpıtılabiliyor. Bunlarla ilgili akılda kalan en çarpıcı örneklerden biri de gördüğünüz kareyle yaşanmıştı. Ailesi öldüğü için tebeşirle kendisine bir anne çizip üzerinde uyuyan Iraklı çocuğun fotoğrafını hepiniz görmüşsünüzdür.Ama işin aslı aslında çok başka. Bu çocuğun bir annesi, bir babası, kardeşleri ve kuzenleri var.