HABER

Bu karedeki farkı bulabildiniz mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Detaycı olduğunuzu düşünüyorsanız bu sorulara yanıt vermekte hiç zorlanmayacaksınız!

Fotoğrafta farklı olan çifti görebildiniz mi?

Detaycı mısınız? Bu bulmaca tam size göre!

1 / 22

Bu resimdeki kalem nerede?
2 / 22

Farklı görünen kediyi bulun.
3 / 22

Çiftler arasından farklı olanı bulun.
4 / 22

Hangisi diğerlerinden farklı?
5 / 22

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misiniz?
6 / 22

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
7 / 22

Farklı olanı görebildiniz mi?
8 / 22

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misiniz?
9 / 22

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
10 / 22

Hangi at diğerleri gibi değil?
11 / 22

Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
12 / 22

İŞTE YANITLAR...

İŞTE YANITLAR...
13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulmaca test

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü böyle kutlandı

Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.