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Bu karedeki ölümcül detayı fark edebildiniz mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 07:09 | Son Güncelleme

Sana alemde viral halini alan bu karelerde küçük detaylarla gizlenmiş oyunlar mevcut. İlk bakışta fark edilemeyen bu detaylar ne kadar dikkatli olduğunuzu gözler önüne seriyor. Deayları fark etmekte ne kadar iyi olduğunuzu görebileceğiniz bu resimlerde ölümcül bir ayrıntı dahi mevcut!

Küçük farklılıklarla yaratılmış resimlerde yatan büyük tehlikenin kimse farkında değil! Bakalım onu bulabilecek misiniz?

Bu karelere gizlenmiş detayları fark edebilecek misiniz?

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Zaman zaman sınıflara girerek derslere dahil olan hayvanlara hepimiz alışkınızdır. Ancak öğrencilerle birlikte sessizce ders dinleyen bir köpeği görmeye pek alışkın değiliz. İşte bu karede o köpek gizli. Öğrencilerle birlikte ders dinleyen köpeği görebildiniz mi?
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Saksılarla süslü otantik ahşap duvarda aslında ölüm kol geziyor. Ancak ilk bakışta bunu kimse fark edemiyor. İpucu vermemizi isterseniz söyleyelim, ölüm saçan detay karede gördüğünüz herhangi bir bitki değil. Dikkatlice bakın... Onu görebildiniz mi?
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Bu çılgın grubun içindeki pandayı görebildiniz mi?
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Resimde diğerlerinden farklı bir çift var. Hangisi?
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Zürafaların içindeki yılanı bulun.
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Resimdeki erkek çocuğunu bulun.
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Resimde farklı bir nota var. Bakalım bulabilecek misiniz?
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Resimdeki domuzu bulun.
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Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
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Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
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Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun
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Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
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Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?
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Avustralya'da şeytanın aklına gelmeyecek bir yere saklanan devasa bir pitonun fotoğrafı görenleri şaşkına çeviriyor.
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Bu fotoğrafta, altı tane saksı bitkisi görülüyor. İlk bakışta, 1.8 metre olduğu belirtilen yılanı fark etmek hiç mümkün değil. Ancak daha dikkatli bakınca üst orta sıradaki saksının etrafına sarılan yılan görülüyor.
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İşte cevaplar... Bakın resimlerde gizlenenler nerelere saklanmış?
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Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu
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Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü...
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İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı...
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İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri...
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İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri...
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