Bu karedeki ölümcül detayı fark edebildiniz mi?

Küçük farklılıklarla yaratılmış resimlerde yatan büyük tehlikenin kimse farkında değil! Bakalım onu bulabilecek misiniz?

Bu karelere gizlenmiş detayları fark edebilecek misiniz?

1 / 27 Zaman zaman sınıflara girerek derslere dahil olan hayvanlara hepimiz alışkınızdır. Ancak öğrencilerle birlikte sessizce ders dinleyen bir köpeği görmeye pek alışkın değiliz. İşte bu karede o köpek gizli. Öğrencilerle birlikte ders dinleyen köpeği görebildiniz mi?

2 / 27 Saksılarla süslü otantik ahşap duvarda aslında ölüm kol geziyor. Ancak ilk bakışta bunu kimse fark edemiyor. İpucu vermemizi isterseniz söyleyelim, ölüm saçan detay karede gördüğünüz herhangi bir bitki değil. Dikkatlice bakın... Onu görebildiniz mi?

3 / 27 Bu çılgın grubun içindeki pandayı görebildiniz mi?

4 / 27 Resimde diğerlerinden farklı bir çift var. Hangisi?

5 / 27 Zürafaların içindeki yılanı bulun.

6 / 27 Resimdeki erkek çocuğunu bulun.

7 / 27 Resimde farklı bir nota var. Bakalım bulabilecek misiniz?

8 / 27 Resimdeki domuzu bulun.

9 / 27 Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?

10 / 27 Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?

11 / 27 Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun

12 / 27 Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.

13 / 27 Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?

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15 / 27 Avustralya'da şeytanın aklına gelmeyecek bir yere saklanan devasa bir pitonun fotoğrafı görenleri şaşkına çeviriyor.

16 / 27 Bu fotoğrafta, altı tane saksı bitkisi görülüyor. İlk bakışta, 1.8 metre olduğu belirtilen yılanı fark etmek hiç mümkün değil. Ancak daha dikkatli bakınca üst orta sıradaki saksının etrafına sarılan yılan görülüyor.

17 / 27 İşte cevaplar... Bakın resimlerde gizlenenler nerelere saklanmış?

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23 / 27 Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu

24 / 27 Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü...

25 / 27 İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı...

26 / 27 İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri...