Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte Fransız Pierre de Gigord'un arşivinden Osmanlı fotoğrafları

İkinci kısmı kapsam dışı bulunması gerekçesiyle dijitalleştirme çalışmalarına dahil edilmeyen koleksiyonda Osmanlı devlet modernleşmesi ve Türkiye Cumhuriyetine geçiş dönemi yer alıyor. Bu belgelere erişim için Los Angeles'taki Getty Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etmek gerekiyor. İşte dijitalleştirilerek ücretsiz olarak indirilmeye sunulan fotoğraflardan bazıları...

İşte eski Türkiye

Sırtında mobilya taşıyan Türk

1880-1900 arası Beyazıt Meydanı

Sokakta duran çocuklar (1900)

Türk bayraklı caddede kalabalık (1900)

Enver Paşa (1900)

Peçe giyen Türk kadını (1900)

Kadın kanepede uzanıyor

Çobanlar (1870)

Türk kasaplar

Fotoğraflar incelendiğinde şehrin bugün hayli dönüşüme uğradığı görülüyor. (Sébah & Joaillier, “Fellahine, after 1883”)

Getty Araştırma Enstitüsü’nün bloğuna göre bu fotoğraflar, “Kent mimarisini, kentsel ve doğal manzaraları, bin yıllık uygarlığın arkeolojik alanlarını ve 100 yıldan fazla bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında yaşayan farklı insanların hareketli yaşamını betimleyen Osmanlı yaşamının çeşitli kesimlerini kapsıyor.”

Osmanlı Türkçesi, Ermenice, Yunanca ve Fransızca dillerinde mağaza işaretleri bulunan Eminönü Meydanı ve Yeni Cami pazarı. 1884–1900, Sébah ve Joaillier.

Kalabalık Cadde, İstanbul, 1890, bilinmeyen fotoğrafçı.

Galata Köprüsü, yaklaşık 1875-89, Guillaume Berggren.

İki Kıza Okuyan Adam, 1890, bilinmeyen fotoğrafçı.