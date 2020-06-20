Bu karışım balgamı söküp atıyor, eser bırakmıyor! Bal, soğan, acı biber...

BALGAM SÖKTÜRMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN DOĞAL ÇÖZÜMLER NELERDİR? l Bol miktarda su tüketmek katılaşan balgamın yumuşayarak vücuttan atılmasına yardımcı olur. l Tuzlu suyla yapılan gargara hem boğazı temizler hem de balgam atılımını sağlar. l Anti-bakteriyel özelliğe sahip olan bal en iyi balgam söktürücü olarak karşımıza çıkar. Yapılan bitki çaylarına bal ekleyerek balgam sorununa çözüm üretebilirsiniz. l Limon asidik özelliğiyle harika bir balgam söktürücüdür. 1 su bardağı ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek balgam sorunundan kurtulabilirsiniz. l Kekik, rezene ve meyan kökü bitkilerinden yapılan çayların hem balgam söktürme özelliği vardır hem de soğuk algınlığına iyi gelir. l Zerdeçal solunum yollarında aşırı mukus üretimine neden olan bakterilerin oluşmasını önleyen güçlü bir antiseptiktir. l Anason bitkisinde bulunan creosl ve alpapiene maddeleri sayesinde burun tıkanıklığı sorunu ortadan kaldırılır ve mukus oluşumu önlenebilir.

Yoğun kıvamlı tükürüğe verilen isim olan balgamdan kurtulmak için çoğunlukla balgam söktürücü ilaçlara başvurulur. Biz sizlerle balgamın atılmasına yardımcı olan ilaçları kullanmak istemeyenler için evde yapılabilecek doğal çözümleri paylaşacağız. İşte karşınızda balgam söktürücü tarifler…

EVDE DOĞAL YOLLARLA YAPILAN BALGAM SÖKTÜRÜCÜ



Bu tarifleri uygulayarak balgam sorununa çözüm getirebilirsiniz.

BAL+ ACI BİBER+ZENCEFİL



l Çeyrek su bardağı doğal elma sirkesi, 1 limonun suyu, 3 yemek kaşığı doğal bal, 1 yemek kaşığı zencefil tozu ve yarım yemek kaşığı acı biberi hazırlayın.

l Elma sirkesinin üzerine limon suyu, bal ve zencefili ekleyin.

l KArışımı ocağın üzerine koyun ve kısık ateşte bekletin.

l Karışım kaynamadan üzerine acı biber ekleyin ve ocaktan alın.

l Günde 1-2 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

BAL+SOĞAN



l 300 gram soğan, yarım su bardağı bal ve 2 yemek kaşığı sirke alın.

l Soğanları küçük küçük doğrayın ve cam bir kavanoza koyun.

l Kavanozun içerisine bal ve sirkeyi de ekleyerek birkaç gün bekletin.

l Günde 1-2 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

KEKİK ÇAYI



Kekik çayı, hem yapımı kolay hem de oldukça şifalı bir bitki çayıdır.

l 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı kekik, yarım limonun suyu ve 1 yemek kaşığı bal bu çay için gerekli malzemelerdir.

l Suyu kaynatın ve içerisine kekik ile balı ekleyin.

l 5 dakika boyunca dinlendirin ve limon suyunu ilave edin.

ELMA+BAL+LİMON SUYU



l Yarım elma, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı hazırlayın.

l Elmanın kabuğunu soyarak pişirin ve püre haline getirin.

l İçine bal ve limonu ekleyin.

l Karışımını günde iki kez tüketebilirsiniz.

