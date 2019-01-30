Bu karışım hemoroidi ortadan kaldırıyor

Yaygın sağlık sorunu olan hemoroid için Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven’i tarafından geliştirilen karışım, iki günde ağrıyı kesip, iki ayda da sorunu ortadan kaldırıyor.

Gebze Teknik Üniversitesi’de (GTÜ) yaşam kalitesini düşüren ve ileri evrelerinde dayanması çok güç ağrılara neden olan halk arasında basur olarak tanımlanan hemoroid tedavisi için bir karışım yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven’in çalışmaları sonrası ortaya çıkan karışım iki günde ağrıyı dindirip, maksimum iki ayda hemoroidi tamamen iyileştiriyor. Deneme aşamalarını başarı ile tamamlayan karışım için Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılacağını belirtildi.

“Geliştirdiğimiz bu karışım bitkisel yağ temelli olup uygulaması çok kolaydır”

Yapılan çalışma ve yapılan karışım hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Aziz Tanrıseven, "Hemoroid ameliyatları oldukça pahalıdır ve her zaman başarıyla sonuçlanmaz. Biyokimya Laboratuvarında hazırladığımız bu karışım hemoroid sorunu ortadan kaldırıyor. Geliştirdiğimiz bu karışım bitkisel yağ temelli olup uygulaması çok kolaydır. Birçok kişide başarılı sonuçların alındığı karışım, günde iki kez problemli bölgeye sürülüyor. Bir-iki gün içinde ağrı kesinlikle kalmıyor ve problemli bölgede koruyucu bir tabaka oluşup ve iyileşme süreci başlıyor. İyileşme süresi ise bir kaç hafta ile maksimum iki ay arasında değişiyor. Karışımda, antimikrobiyal ve antienflamatuvar bileşikler bulunmaktadır. Yanı sıra K2 ve C vitaminleri ve magnezyum alınması iyileşmeyi hızlandırmaktadır” dedi.

