Bu karpuzun tohumu atalardan kalma

Bilecikli kadın çiftçiler atalarından kalma tamamı yerli tohum sarı karpuz hasadına başladı.

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyesi kadınlar tarafından ekilen sarı karpuzun hasadını da dernek üyesi kadınlar yaptı. Kadınlara Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş da eşlik ederek "Ata tohumlarımızın geliştirmesi ve üreticilerimizin atalarından kalan çevre şartlarına uyum kabiliyeti yüksek tohumların kullanımının yaygınlık kazanmasını sağlamalıyız. Verimi yüksek katma değerli ürünlerimizi ön plana çıkararak ilimizin tarım ekonomisine katkı sağlamalıyız. Ayrıca tarıma dayalı sanayi entegrasyonu ve son teknolojik imkânları kullanarak tarımsal üretim de milli duruş sergileyerek yerelde kalkınmayı gerçekleştirmeliyiz" dedi.

"Her derde defa"

İl Müdürü Yoldaş, sarı karpuzun her derde deva olduğunu anlatarak, "Kulak iltihaplarına iyi geldiğini ve tansiyon düzenleyici bir ürün olduğunu belirten üreticiler, yıllar boyunca hastalarına bu karpuzdan yedirdikleri hem susuzluklarını giderilmesinde hem de şifa bulduklarını belirttiler. Bizler de onları bu söylediklerine karşın yerli tohumlardan üretilen bu sarı karpuza sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

"Osmanlı’dan kalma bir çekirdektir"

Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker, ise; amaçlarının kendilerini Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, " Yeniköy’de yıllardır karpuz yetiştirdiklerini ve bunun çekirdeğinin atalarından, dedelerinden kalma. Osmanlı’dan kalma bir çekirdektir. Karpuz olarak Nisan ayında dikilir. Her zaman yenebilir ve içi sarı renktedir. Hastaya şifa verir, ishali keser. Önemli özellikleri var ama saymakla bitmez" şeklinde konuştu.