HABER

Bu karpuzun tohumu atalardan kalma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

Bilecikli kadın çiftçiler atalarından kalma tamamı yerli tohum sarı karpuz hasadına başladı.Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyesi kadınlar tarafından ekilen sarı karpuzun hasadını da dernek üyesi kadınlar yaptı.

Bilecikli kadın çiftçiler atalarından kalma tamamı yerli tohum sarı karpuz hasadına başladı.
Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyesi kadınlar tarafından ekilen sarı karpuzun hasadını da dernek üyesi kadınlar yaptı. Kadınlara Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş da eşlik ederek "Ata tohumlarımızın geliştirmesi ve üreticilerimizin atalarından kalan çevre şartlarına uyum kabiliyeti yüksek tohumların kullanımının yaygınlık kazanmasını sağlamalıyız. Verimi yüksek katma değerli ürünlerimizi ön plana çıkararak ilimizin tarım ekonomisine katkı sağlamalıyız. Ayrıca tarıma dayalı sanayi entegrasyonu ve son teknolojik imkânları kullanarak tarımsal üretim de milli duruş sergileyerek yerelde kalkınmayı gerçekleştirmeliyiz" dedi.
"Her derde defa"
İl Müdürü Yoldaş, sarı karpuzun her derde deva olduğunu anlatarak, "Kulak iltihaplarına iyi geldiğini ve tansiyon düzenleyici bir ürün olduğunu belirten üreticiler, yıllar boyunca hastalarına bu karpuzdan yedirdikleri hem susuzluklarını giderilmesinde hem de şifa bulduklarını belirttiler. Bizler de onları bu söylediklerine karşın yerli tohumlardan üretilen bu sarı karpuza sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
"Osmanlı’dan kalma bir çekirdektir"
Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker, ise; amaçlarının kendilerini Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, " Yeniköy’de yıllardır karpuz yetiştirdiklerini ve bunun çekirdeğinin atalarından, dedelerinden kalma. Osmanlı’dan kalma bir çekirdektir. Karpuz olarak Nisan ayında dikilir. Her zaman yenebilir ve içi sarı renktedir. Hastaya şifa verir, ishali keser. Önemli özellikleri var ama saymakla bitmez" şeklinde konuştu.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Başkan Dündar, o görüntülere açıklık getirdiBaşkan Dündar, o görüntülere açıklık getirdi
Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'deSondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Pejmürde' polemiğinin ardından Bakan Soylu ve İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez buluştu

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İHA ve SİHA korkusu teröristlere 'kafes' yaptırdı

Teröristler korkudan bunu yaptı

Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.