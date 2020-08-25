Bu kart tüm SNES oyunlarını oynatıyor

Retro oyunlar günümüzde iyice popüler olmaya başladı. Ancak retro oyunları oynamak maalesef ki çok kolay değil. Çoğu oyuncu internetten indirmiş olduğu ROM dosyalarını emulatör yardımı ile oynuyor. Ancak emulatörler orijinal donanımı birebir taklit edemediği için bazen beklenmedik sorunlar yaşıyor. Elinde hali hazırda SNES veya SNES’in donanımını taklit eden cihazlara sahip olan kişilerin sayısı bir hayli fazla. SNES için geliştirilen ve microSD kart üzerinden oyunları oynatma imkanı sunan FXPAK Pro bugün inceleme konuğumuz oluyor.
FXPAK Pro benzeri piyasada onlarca kart bulunuyor. Ancak bu kart fiyatının hakkını sonuna kadar vermesi ile dikkat çekiyor. SNES oyunlarının yüzde 99.8’ini akıcı bir şekilde çalıştırabilen bu kart, sunduğu eklentiler ile ekstra donanım isteyen oyunları bile oynatabiliyor.
Kartımızda; DSP1 / 1b, DSP2, DSP3, DSP4, ST-010, OBC-1, Cx4, MSU-1, S-RTC, SuperFX, SA1 ve S-DD1 pluginleri yer alıyor. Bu pluginler sayesinde tüm SNES oyunları akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Kartta yer alan gerçek zaman özelliği sayesinde tarih ve saati bir kere ayarladıktan sonra; gerçek zamana dayalı oyunları da oynayabiliyorsunuz.
Oyunları direkt olarak microSD karta atmak için kartınızı FAT32 olarak formatlamanız gerekiyor. Oyunları kopyalamadan önce microSD kartınıza buradan son sürümü indirip kopyalayın. Son yayınlanan v1.10.3 güncellemesi ile kartta yaşanan tüm sorunların ve uyumluluk hatalarının düzeltildiğini belirtelim.
Kartımızı ilk olarak SNES cihazımızda daha sonra da Hyperkin SupaBoy S modelinde denedik. 200’den fazla oyunu test ettiğimiz kartımız her oyunu akıcı ve hızlı bir şekilde çalıştırmayı başardı. Save sorununu da tarihe gömen bu kartımız için; retro tutkunlarının muhakkak sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz.
Şimdi gelelim kartımızın teknik özelliklerine. Kartımızda 16 Mbyte PSRAM yer alıyor. Piyasadaki diğer kartlarda 8 Mbyte PSRAM bulunduğunu belirtelim. 128 GB ve üzeri microSD kartlara destek veren FXPAK Pro’da Satellaview BS-X desteği de bulunuyor. Peki nedir bu Satellaview BS-X desteği?
Bir dönem SNES konsollarında uydu üzerinden DLC yüklenebiliyordu. Sayılı ve Japon oyunlarına sunulan bu özellik FXPAK Pro’da da yer alıyor. Yani ekstra bir aparata ihtiyacını kalmıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum