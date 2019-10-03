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Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan kahvehanelerde 48 yıldır oyun oynanmıyor.Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında 1971 yılında o dönemin muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından kahvehanelerde oyun oynamak yasaklandı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bulunan kahvehanelerde 48 yıldır oyun oynanmıyor.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında 1971 yılında o dönemin muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından kahvehanelerde oyun oynamak yasaklandı. Aradan geçen 48 yıllık zaman zarfında halen o gelenek devam ettirilirken kasaba halkı ise bu durumdan oldukça memnun.
Karapınar kasabasında kahvehanelerde oturan vatandaşlar kahvelerde oyun oynanmasının 1971 yılında yasaklandığını ve o günden bugüne kadar kasabada bulunan kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olduğunu söyledi. Karapınar’da kahvehanelerde bulunan Mehmet Çiçekli, “ Kahvelerde oyun oynanma yasağından son derece memnunuz. Çoluğumuz çocuğumuz oyunla uğraşmıyorlar” dedi. Şakir Soylu ise yaptığı açıklamada çoluk çocuğumuza kötü bir alışkanlık olmasın diye oyun oynatmıyoruz derken Süleyman Şahin isimli vatandaş ise çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak durması için oyun oynanması yasaklandı ifadelerine yer verdi.
Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ise açıklamasında 1971 yılında dönemin muhtarı ve ihtiyar heyeti kahvehanelerde oyun oynamayı yasaklamasının ardından 48 yıldır kasabamızda bulunan kahvehanelerde oyun oynatılmıyor dedi. Güneş, “1971 yılındaki muhtar ve ihtiyar heyeti bir karar alıyorlar. Bundan sonra kahvehanelerde oyun yasak diyorlar. Buradaki amaç ise vatandaş birbirleriyle sohbet etsin, muhabbet etsin yani boş şeylerle uğraşmasınlar diye bir karar alıyorlar. 1971 yılından beri yani tam 48 yıldır kasabamızda dört kahve var ve dördünde de oyun oynamıyor. Kahvehaneye gelen gençler ise burada birbirleriyle sohbet ediyorlar, gazete ve kitap okuyorlar. Bizde bu 48 yıllık geleneği devam ettiriyoruz” dedi.

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor

Bu kasabada 48 yıldır oyun oynanmıyor
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