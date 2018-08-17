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Her yıl aynı görüntüler! Yine kana bulandı!

17.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda deniz, avlanan onlarca balinanın kanıyla kırmızıya boyandı.

Ada ülkesinde balıkçılar sert kışa hazırlık olarak her yıl yaz mevsiminde yüzlerce balina avlıyor.

Sandavágu Körfezi'ndeki geleneksel balina avını, Cambridge Üniversitesi öğrencisi Alastair Ward fotoğrafladı.

Faroe Adaları Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Norveç ve İzlanda arasında bulunuyor. Ülke 18 küçük adadan oluşuyor.

Ülkede çetin geçen kış mevsiminde, pilot balina eti ve balık yağı, adanın 50 bin nüfusu için en önemli besin kaynakları arasında.

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Ada yerlileri yüzyıllardır balina avlıyor ancak av sırasında ortaya yabancılar için ürkütücü olabilecek görüntüler çıkıyor.

Fotoğrafları çeken Ward, körfezde avlanan balina sayısının çokluğu karşısında afalladığını söylüyor.

"Balinaları kürekleriyle ittirerek körfeze doğru yönlendirdiler. Balinalar yeterince yaklaşınca bütün kasaba hızla okyanusa hücum etti ve balinalara bıçaklarla vurmaya başladılar."

"Çocuklar da ava katılıyor. Balinalara bağlanan iplerle oynuyor, ölü balinaların üstüne çıkıyorlardı."

"Donakaldık, gördükleriniz sizi üzüyor ama kendinizi izlemekten de alıkoyamıyorsunuz."

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Ada yerlileri toplumsal bir aktivite olarak gördükleri avın ulusal kanunlarla düzenlendiğini ve balinalara en az acı çektirecek şekilde yapıldığını söylüyor.

Faroeliler yaptıkları avın "sürdürülebilir" olduğunu savunuyor. Ada çevresinde 100 bin pilot balina olduğu tahmin ediliyor. Her yıl ortalama 800 balina avlanıyor.

Ancak yabancılar için şok edici olan bu görüntüleri çeken Ward, adalıların balinaları öldürme yöntemlerinin endişe verici olduğunu söylüyor.

"Balinaların çıkardıkları sesler korkunçtu. Kanca bağlı ipleri balinaların nefes deliklerinden geçirip onları çekiyor, sonra bıçaklarla onlara vuruyorlardı.".

"Balinalar insani bir yöntemle öldürülmüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Faroe Adaları balina katliam İzlanda Danimarka

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kurban bayramında da bizde aynı görüntüler. Bildiğin mezbaa da kesim yapıyorlar. dine uygunluğu yok. tamamen ticaret olmuş.
Maluklar birde Müslümanların Kurban bayramında kurban kesmelerini beğenmez ve garipserler,peki şu balina katliamına ne demeli ey modern avrupa.
zıkkım yiyin
avrupa, medeni denen avrupa ortaçağ zihniyetinin esiri (yaşamak için) öldürülen balinalar!
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