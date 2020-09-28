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Bu kazada kimsenin burnu kanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, trafik ışıklarında otomobile çarparak takla attı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, trafik ışıklarında otomobile çarparak takla attı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, Uğur D’nin kullandığı 31 K 6104 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Mithat R. idaresindeki 31 SG 110 plakalı otomobile çarptı. Uğur D’nin yönetimindeki otomobil direğine çarpıp takla atarak ters döndü. Maddi hasarlı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza sonrası taraflar arasındaki tartışmayı jandarma ve bölge trafik ekipleri yatıştırdı.

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