HABER

Bu keçiyi avlamanın bedeli 100 bin dolar

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Pakistan'ın sembollerinden burma boynuzlu keçiyi (Markhor) avlamak isteyen Amerikalı avcılar, Pakistan'a kişi başı en az yüz bin dolar ödedi.

Ülke medyasında yer alan habere göre, son olarak dün Amerikalı James Hascup, Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bir Markhor keçisi avladı.

Pakistan'ın simgesini avlamanın bedeli 100 bin dolar

Av izni için 100 bin dolar ödeyen Hascup, son 3 ayda Markhor keçisi avlayan dördüncü Amerikalı oldu. Ocak ayında av izni alan John Amistoso da Hascup gibi 100 bin dolara avlanma izni almıştı.
Ocak ayında avlanan Dianda Christopher Anthony, 105 bin dolar öderken şubat ayında avlanan Bryan Kinsel Harlan ise av izni için 110 bin dolar ödeme yapmıştı. Harlan'ın avladığı Markhor keçisinin 1 metre 4 santim uzunluğunda boynuzu bulunuyordu.
Amerikalılar Gilgit Baltistan'a mavi koyun ve Alp dağ keçisi avlamak için de geliyor.
Pakistan'ın milli sembollerinden olan Markhor keçisi avı için ülkede yılda sadece 12 izin belgesi düzenleniyor. Markhor keçisi için istenen bedel ise türüne göre değişiyor ve 75 bin dolardan başlıyor.
En çok avlanan Astor Markhor keçisi için avcılar 100 bin doların üzerinde ödüyor.
Pakistan, Afganistan ve Tacikistan'ın çabalarıyla nüfusu yüzde 20 artan Markhor, 2015'te türü tehlikede olan canlılar listesinden de çıkarıldı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerine göre, dünya genelinde bugün burma boynuzlu keçi sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan avlanmak burma boynuzlu keçi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı

Terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

Tarihin en büyük felaketlerinden biri: 1000 kişi öldü!

İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

Türkiye'nin bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

Bakan saat vererek açıklamıştı! İran'dan yalanlama geldi

Bakan saat vererek açıklamıştı! İran'dan yalanlama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.