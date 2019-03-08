Bu kediler derse giriyor

Adıyaman’da öğrencilerin gözbebeği olan okul kedisi Gofret ve Miya öğrencilerle birlikte derse giriyor.

Adıyaman’da sokakta yavruyken bulunan ve okulda büyütülen Gofret ve Miya isimli iki kedi okulun maskotu oldu. Birini öğrencilerin, diğerini ise okul görevlisinin sokakta bulduğu köpekler okulda büyüdü. Kedilerin bakımları ve aşıları yapılarak okulda bakılmaya başlandı. Memur odasında kendilerine yer yapılan ve tüm ihtiyaçları öğrenciler ve okul görevlileri tarafından karşılanan kediler mutlu bir hayat sürüyor. Öğrencilerin teneffüslerde paylaşamadığı sevimli iki kedi hafta sonları ise öğrenciler tarafından eve götürülüyor. Kedileri eve götürmek için öğrenciler sıraya giriyor. Ders esnasında sınıflarda dolaşan, sıraların üzerine çıkan, oyun oynayan kediler, öğrencilerle birlikte dersi dinliyor.

Öğrenciler kedileri çok sevdiklerini ve onları paylaşamadıklarını belirterek, kedilerin sadece sevgiye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Okul görevlisi Şafak Oruç, Miya isimli kediyi kendisinin, Gofret isimli kediyi ise öğrencilerin sokakta bulduğunu, okulun “Her Sınıfın Bir Hayvan Dostu Olsun” projesi kapsamında bu kedileri okula getirerek beslemeye başladıklarını söyledi. Oruç, öğrencilerin hayvanlara alışması, sevmesi ve koruma duygusunun gelişmesi için bu projenin önemli olduğunu belirterek, Gofret ve Miya’nın tüm aşıları ve bakımlarını yaptırdıklarını aktardı.