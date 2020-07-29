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Bu kelebeği görenler inanamıyor! Sırtında insan sureti var

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tesadüfen fark edilen bir kelebeğin büyüyünce sırtında oluşan insan sureti görenleri hayrete düşürüyor. Sabri Demir isimli vatandaş, kelebeğin sırtında gördüğü insan suretini fark edince hemen korumaya alarak yetkililere teslim etti.

Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, “Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Bahçede dolaşırken tesadüfen fark ettim. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim” dedi.

Gaziantep’in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, “Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var. konunun uzmanlarının teşhisi önemlidir” diye konuştu.

Öte yandan kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedeni araştırılıyor. (İHA)

Kelebeğin sırtındaki insan sureti görenleri şaşırtıyor

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