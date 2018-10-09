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'Bu kent artık festivallerle anılacak'

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Lezzet Festivali ile birlikte, Adana'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi.

'Bu kent artık festivallerle anılacak'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Lezzet Festivali ile birlikte, Adana'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi.
Adana Valiliği himayesinde bu yıl 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Adana Lezzet Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş, hazırlıkların tamamlandığını, Çin'in konuk ülke olarak festivale katılım göstereceğini belirtti.
Gastronomi dünyasını bir araya getirecek olan Lezzet Festivali ile kente özgü yemeklerin ülke ve dünya genelinden gelecek misafirlere tanıtılacağını anlatan Vali Demirtaş, "Hem yerel hem uluslararası gastroshowlar, söyleşiler ve etkinlikleri yapılacak. Amacımız hem Adana'nın zengin yemek kültürünü dünyayla tanıtmak, hem de kentin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzellikleriyle ülke insanını tanıştıracağız. Çin misafir ülke olarak katılacak, 8 kişilik bir grup bekliyoruz. Onlar da kendi yemekleri ve kültürlerini, müziklerini, gelenek ve göreklerini tanıtacaklar. Bizler de onları Adana'nın ve ülkemizin güzel yemekleriyle buluşturmayı düşünüyoruz" dedi.
ADANA FESTİVALLERLE ANILACAK
Vali Demirtaş, Adana'nın polisiye olaylar yerine kültürel etkinliklerle anılmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:
"Adana artık kendi gündemine dönecek. Adana'nın tarihi, turistik alanları, güzellikleri, doğası, kültürü ve sıcak kanlı insanlarıyla zengin bir potansiyeli var. Kendisini bu yönde tanıtmayı düşünüyor. Artık o günleri geride bıraktık. İnşallah bundan sonra bunlar Adana'nın gündemine gelmeyecektir diye düşünüyorum. Adana artık marka şehir, festivaller kenti olacak. Bizim de amacımız Adana'yı markalaştırmak ve çekim merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz."

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'Bu kent artık festivallerle anılacak''Bu kent artık festivallerle anılacak''Bu kent artık festivallerle anılacak''Bu kent artık festivallerle anılacak'

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