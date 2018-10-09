'Bu kent artık festivallerle anılacak'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Lezzet Festivali ile birlikte, Adana'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi.

Adana Valiliği himayesinde bu yıl 12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Adana Lezzet Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş, hazırlıkların tamamlandığını, Çin'in konuk ülke olarak festivale katılım göstereceğini belirtti.

Gastronomi dünyasını bir araya getirecek olan Lezzet Festivali ile kente özgü yemeklerin ülke ve dünya genelinden gelecek misafirlere tanıtılacağını anlatan Vali Demirtaş, "Hem yerel hem uluslararası gastroshowlar, söyleşiler ve etkinlikleri yapılacak. Amacımız hem Adana'nın zengin yemek kültürünü dünyayla tanıtmak, hem de kentin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzellikleriyle ülke insanını tanıştıracağız. Çin misafir ülke olarak katılacak, 8 kişilik bir grup bekliyoruz. Onlar da kendi yemekleri ve kültürlerini, müziklerini, gelenek ve göreklerini tanıtacaklar. Bizler de onları Adana'nın ve ülkemizin güzel yemekleriyle buluşturmayı düşünüyoruz" dedi.