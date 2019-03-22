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"Bu kente ekonomik bakmalıyız, ideolojik değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: - "Bu kente ekonomik bakmalıyız, ideolojik değil. Bu kentin ve bu ülkenin geleceğini, sürdürülebilir ekonomik perspektifinde bireyden topluma gelişme ve kalkınma dinamiklerinde aramalıyız" - "Birlerine inat bu kent ekonomiyi, kalkınmayı, gelişmeyi, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu kente ekonomik bakmalıyız, ideolojik değil. Bu kentin ve bu ülkenin geleceğini, sürdürülebilir ekonomik perspektifinde bireyden topluma gelişme ve kalkınma dinamiklerinde aramalıyız." dedi.

Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen "İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Diyarbakır ve Şanlıurfa'da fikrini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilere destek vereceğini söyledi.

Bir kentin geleceğinin, vatandaşların düşünceleri ve düşleri olduğunu anlatan Güzeloğlu, bu düşüncelerin gerçeğe dönüştüğü takdirde kentin gerçeği olacağını kaydetti.

"Bu kente ekonomik bakmalıyız, ideolojik değil. Bu kentin ve bu ülkenin geleceğini, sürdürülebilir ekonomik perspektifinde bireyden topluma gelişme ve kalkınma dinamiklerinde aramalıyız." diyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın kötü algılarla sosyal medyada yer alması için çabalayanlar var. Sosyal medyayı kullanın, iletişim ağlarınızla bunu uzak diyarlara taşıyın. Fikri olan ama bilgisi ve belki ilgisi olmayana siz dokunun. Hashtag yapın, niye yapmıyoruz? Anlamsız, yalan ve Diyarbakır için negatif bir sürü haberi hashtag yapanlara karşı siz de Diyarbakır'ın geleceğine katkı koyacak bu çalışmaya katkı sağlayın. Bu kaynak kullanımı ile Diyarbakır'da bir kişiye fazladan aş ve iş sağlamanın mutluluğunu yaşayın."

Güzeloğlu, kentin ticaret, ekonomi ve hayvancılık alanında gelişmesi için her türlü desteğin verilmesi konusundaki çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ortaya koyduğu güzel fırsatlar olduğunu aktardı.

- "Bu kent ekonomiyi, kalkınmayı, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacak"

Diyarbakır'da iş, aş, gelecek, barış ve huzur olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Birilerine inat bu kent ekonomiyi, kalkınmayı, gelişmeyi, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacak. Kadim geçmişini anan değil, o geçmişten güç alan bir kent olacak. 21. yüzyılın marka, dinamik ve derinlikli çok özel bir kenti olacak. Biz bunu hakediyoruz ve istiyoruz. Biz bu kenti, bu kentin insanının beklentisini biliyoruz. Bizden istedikleri üzerinde gayretle çalışıyoruz. Ben de buradan ilan ediyorum, bu seferberlikte Diyarbakır o söylenilen büyükşehirler içerisinde öne çıkan performansını zirveye taşıyacak."

Güzeloğlu, Türkiye'nin ikinci büyük sulama projesi olan Silvan Barajı'nın kent açısından önemine değinerek, barajın yıllık 1,5 milyar lira ek gelir sağlayacağını vurguladı.

Ortaya çıkacak sulanabilir arazi varlığı ve ürün deseni açısından Diyarbakır'ın dünyaya dönük bir üretim merkezi haline geleceğini aktaran Güzeloğlu, "Silvan Barajı, 2023 yılında tamamlandığında bir bütün olarak sadece bizi değil, bölgeyi uluslararası anlamda etkileyecek bir dönüşüm projesidir." ifadesini kullandı.

- "Bize düşen birlikte olmak, çalışmaktır"

Kentin çok kadim bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın geleceği çok güçlü, gelişmiş ve kalkınmış bir kent kimliğine doğru akacak. Büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı Diyarbakır'da iç istihdam, sosyal ve toplumsal kalkınma, ekonomik gelişme ve en önemlisi rekabete açık bir perspektif elde etmiş olacağız. Bunun için her şeyimiz var. Bize düşen birlikte olmak, çalışmaktır."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise ajansın 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı ve Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programı adı altında 21 milyon 500 bin lira hibe desteği vereceğini dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile çok sayıda kurum müdürü ve iş adamı katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Karacadağ Kalkınma Ajansı

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