DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu kente ekonomik bakmalıyız, ideolojik değil. Bu kentin ve bu ülkenin geleceğini, sürdürülebilir ekonomik perspektifinde bireyden topluma gelişme ve kalkınma dinamiklerinde aramalıyız." dedi.

Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen "İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Diyarbakır ve Şanlıurfa'da fikrini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilere destek vereceğini söyledi.

Bir kentin geleceğinin, vatandaşların düşünceleri ve düşleri olduğunu anlatan Güzeloğlu, bu düşüncelerin gerçeğe dönüştüğü takdirde kentin gerçeği olacağını kaydetti.

"Bu kente ekonomik bakmalıyız, ideolojik değil. Bu kentin ve bu ülkenin geleceğini, sürdürülebilir ekonomik perspektifinde bireyden topluma gelişme ve kalkınma dinamiklerinde aramalıyız." diyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın kötü algılarla sosyal medyada yer alması için çabalayanlar var. Sosyal medyayı kullanın, iletişim ağlarınızla bunu uzak diyarlara taşıyın. Fikri olan ama bilgisi ve belki ilgisi olmayana siz dokunun. Hashtag yapın, niye yapmıyoruz? Anlamsız, yalan ve Diyarbakır için negatif bir sürü haberi hashtag yapanlara karşı siz de Diyarbakır'ın geleceğine katkı koyacak bu çalışmaya katkı sağlayın. Bu kaynak kullanımı ile Diyarbakır'da bir kişiye fazladan aş ve iş sağlamanın mutluluğunu yaşayın."