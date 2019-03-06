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"Bu kentsel dönüşümü yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Siz bizim için değerlisiniz. Sizin deprem riski taşıyan binada yaşamanızı istemiyoruz. Bu kentsel dönüşümü yapacağız"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sizin deprem riski taşıyan binada yaşamanızı istemiyoruz. Bu kentsel dönüşümü yapacağız." dedi.

Kurum, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "kentsel dönüşüm" konulu halk buluşmasında yaptığı konuşmada, İzmir'e 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2 milyar 300 milyon liralık yatırımın da devam ettiğini belirtti.

İzmirliler için yapılması gereken projeleri istişare ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, hızlı şekilde projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını dile getirerek, "Cumhur İttifakı kapalı kapılar ardında, masa başında kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz'da kurulmuş, birlikte can verilmiş, kan verilmiş, bu sürece başlanmış. Bugün baktığınızda bu kutlu ittifak vatan sevgisi ve karşılıklı güvene dayalı." dedi.

- Kentsel dönüşüme vurgu

İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini, Karabağlar Mahalle Birliği ile toplantı yaptıklarını belirten Kurum, tahsisli arazilerin imar barışından faydalanan vatandaşlara satışı konusunu görüştüklerini aktardı.

Bakan Kurum, vatandaşın mağdur edilmemesini amaçladıklarını, arsaların satışı konusunda hem devletin hem de vatandaşın yararına rayiç bedel belirleneceğini belirtti.

Kentsel dönüşümde hakkaniyet çerçevesinde yatay mimari anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Kurum, "Siz bizim için değerlisiniz. Sizin deprem riski taşıyan binada yaşamanızı istemiyoruz. Bu kentsel dönüşümü yapacağız." diye konuştu.

Murat Kurum, vatandaşların Karabağlar'daki sorunların çözümü için Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'a destek vermesini istedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de Karabağlar Belediyesinde CHP'li yönetimin iş başında olduğunu söyleyerek, "Karabağlar'da ne değişti? Hiçbir şey. Bir şeylerin değişmesini istiyorsanız oylarınızı 31 Mart'ta adayımıza verin. Hep beraber Karabağlar sorununu çözelim." dedi.

Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da ilçenin büyük bölümünün sağlıksız yapılardan oluştuğunu, kentsel dönüşüm ile bu sorunu çözme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda, Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği üyeleri, Bakan Kurum'a, sorunlarının çözümü konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Dernek üyeleri, "Allah bizi İzmir Büyükşehir Belediyesinden korusun", "İzmir Büyükşehir Belediyesinden kurtarın bizi" yazılı pankart açtı.

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ak parti Çevre ve Şehircilik Bakanı Kentsel Dönüşüm Murat Kurum

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