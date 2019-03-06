İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sizin deprem riski taşıyan binada yaşamanızı istemiyoruz. Bu kentsel dönüşümü yapacağız." dedi.

Kurum, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "kentsel dönüşüm" konulu halk buluşmasında yaptığı konuşmada, İzmir'e 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2 milyar 300 milyon liralık yatırımın da devam ettiğini belirtti.

İzmirliler için yapılması gereken projeleri istişare ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, hızlı şekilde projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını dile getirerek, "Cumhur İttifakı kapalı kapılar ardında, masa başında kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz'da kurulmuş, birlikte can verilmiş, kan verilmiş, bu sürece başlanmış. Bugün baktığınızda bu kutlu ittifak vatan sevgisi ve karşılıklı güvene dayalı." dedi.

- Kentsel dönüşüme vurgu

İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini, Karabağlar Mahalle Birliği ile toplantı yaptıklarını belirten Kurum, tahsisli arazilerin imar barışından faydalanan vatandaşlara satışı konusunu görüştüklerini aktardı.