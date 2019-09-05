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Bu kermes sokak hayvanları yararına

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Sandıklı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Ece mahallesi Meydan sokakta sokak hayvanları yararına kermes açtı.

Sandıklı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Ece mahallesi Meydan sokakta sokak hayvanları yararına kermes açtı. Kermesten elde edilen gelirler sokak hayvanlarının tedavisi, bakım ve yemeği gibi ihtiyaçlarını karşılanacak.
Kermesin Sandıklı’da bir ilk olduğunu belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne destek verdiklerini belirtti. Çöl, “Güzel bir etkinliğe imza attılar. Dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Sandıklı’mızda ilk olan bir çalışma. İnşallah Sandıklı’mızın destek ve gayretleri ile sokak hayvanlarına en güzel şekilde bakarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.
Kermeste sokak hayvanlarına destek olmak için geldiğini belirten Doğa Sporları Derneği üyesi Asım Yıldız, “Açılan kermes sokak hayvanlarını korumak adına Sandıklı’da ilk kez açılıyor. Bir dernek açıyor. Güzel düşünülmüş hayvanları korumak adına. Kermeste bizde yardım amaçlı birkaç bir şey aldık. İnşallah sokak hayvanları sahipsiz kalmaz. Biz de vatandaş ve halk olarak onları koruma altına alırız” dedi.
Kermesten elde edilen gelirin tamamen sokak hayvanlarına kullanılacağını belirten Sandıklı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Fatma Sarıkaya ise, “Geliri sokak hayvanlarımızın tedavi beslenmesi için harcanacak olan kermesimizi açmış bulunuyoruz. Çok büyük ilgi gördü kermesimiz. Sandıklı’daki yardımseverlerimiz, iş adamlarımız herkes destek oldu. Çünkü Sandıklı’da ilk defa olan bir şeydi bu. Kermesimizde kıyafetlerden tutun, çocuk oyuncaklarına, mutfak eşyalarına, ayakkabılara ve gıda maddelerine kadar herkese hitap eden bir kermes. İnşallah çok yararlı olur bizim için çok fazla para toplayabiliriz. Sokak hayvanlarımızın çok fazla bakıma ve beslenmeye ihtiyacı var. Sandıklı’daki iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bir isteğimiz var bizim. Bizleri yalnız bırakmasınlar, bizlere destek olsunlar. Bir liralarımız bin lira olsun, bir kap yemeğimiz bir kazan yemeğe dönüşsün. El ele verir isek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Sandıklı’da bir ilk bu inşallah devamını da getireceğimizi düşünüyoruz. Bir kap, bir yemek ve bir kucakta sevgi kampanyamızı sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.
Dualarla açılışı yapılan kermese Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına

Bu kermes sokak hayvanları yararına
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