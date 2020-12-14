Bu kez akıllı telefon üretmedi: Nokia PureBook X14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia HMD Global ile birlikte akıllı telefon sektörüne tekrar merhaba dedi. Bu süreçte birçok akıllı telefona imza atan şirket, aynı zamanda 3310 gibi efsane modelleri de yenileyerek piyasaya sürdü. Fakat Nokia hakkında bir iddia vardı ki bu iddia birçok kişiyi şaşırtmıştı. İddialara göre Nokia, akıllı telefonların ardından bir dizüstü bilgisayar da üretecekti. Nitekim bu iddialar Hindistan'daki bir satış sitesi ile gerçeğe dönüştü. Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar Nokia PureBook X14 oldu.

NOKİA PUREBOOK X14 ÖZELLİKLERİ

Nokia PureBook X14 özellikleri arasında adından da anlaşılabileceği gibi 14 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde Dolby Vision destekli IPS bir ekran var. 1.1 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, teknik özellikler kısmında ise 10. nesil Intel Core i5 işlemci ile geliyor ve bu işlemciye 8 GB RAM, 512 GB NVMe SSD eşlik ediyor. Harici bir GPU'ya yer vermeyen Windows 10 Home yüklü bilgisayar, ihtiyacını Intel UHD 620 dahili GPU'su ile gideriyor. Yani bilgisayar yüksek performanslı oyunlar oynamak için pek ideal gibi görünmüyor. Son olarak bilgisayarın iki USB 3.1 bağlantı noktası, bir USB 2.0 bağlantı noktası ve bir USB-C 3.1 bağlantı noktası ile geldiğini belirtelim.