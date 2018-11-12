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Bu kez bulunan mumyalar arkeologları dahi şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Mısır'daki King Userkaf pyramid kompleksinde devam eden arkeoloji çalışmaları sırasında arkeologları şaşırtan bir keşif gerçekleşti. Ölüleri sonraki hayatlarına hazırlamak için mumyalama geleneğinin kullanıldığı ülkede bu kez kedi ve böcek mumyasına rastlandı.

Mısır mitolojisinde Tanrıça Bastet'in sembolü olarak kullanılan kedilerin mumyalandığına ilk kez rastlandı. Farklı boyutlardaki kedilerin mumyalandığı bölgede yapılan kazı çalışmaları sırasında bir de bronzdan yapılmış yaralı kedi heykeli de bulundu.

Mısır'da kedi ve böcek mumyası bulundu

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Mısır'ın Giza kentindeki arkeolojik çalışmalarda çok sayıda mumyalanmış kedi bulundu. Başkent Kahire'nin güneyinde devam eden çalışmalarda ayrıca iki adet böcek mumyası da açığa çıkarıldı.
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Mısırlıların ölülerini sonraki yaşamlarına hazırlamak için insanları mumyaladıkları biliniyordu. Fakat King Userkaf pyramid kompleksinde devam eden arkeolojik çalışmalar yeni bir gerçeği ortaya çıkardı.
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Çalışmalar esnasında bu kez kedi ve böcek mumyalarına da rastlanıldı. bulunan mumyalar arkeologlar arasında da heyecan uyandırdı.
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Kazı çalışmalarında Mısır mitolojisinde Tanrıça Bastet'in sembolü olan kedilerin farklı boyutlarda mumyalandığı görüldü.
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Arkeologlar kedi mumyalarını özenle temizleyip incelemeye aldılar.
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Çalışamalarda bulunan bronz bir yaralı kedi heykeli de dikkat çekti.
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Sakkara arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmalarında ise Mısırlıların kutsal kabul ettiği gübre böceğinin de mumyası bulundu.
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Bu böcek, heliopolitan inancında Sabah Güneşi Tanrısı Khepri'nin sembol böceği olarak biliniyor.
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Bulunan mumyalar işçiler tarafından özenle taşınarak dışarı çıkarıldı.
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Anahtar Kelimeler:
mumya mısır Piramit kedi

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