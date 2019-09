Bu kez çocuk istismarına dikkat çekmek için yüzecekler

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de daha önce kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için 24 saat boyunca kulaç atan 6 açık su yüzücüsü, bu kez 'Çocuk istismarına son' temasıyla 8 Eylül'de Didim'den Bodrum'a 24 kilometre yüzecek. 8 saat sürecek olan yüzme etkinliğinde sporculara, tekne ile cankurtaran, doktor ve Yüzme Federasyonu yetkilileri eşlik edecek.

Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce İzmir'in Çeşme ilçesinden Seferihisar ilçesine kadar 24 saat boyunca yüzen 6 açık su yüzücüsü, bu kez çocuk istismarına dikkat çekmek için yeniden bir araya geliyor. Memur emeklisi Ayşe Doğan, çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen'in yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip, 'Çocuk istismarına son' temasıyla, Didim'den Bodrum'a kadar 24 kilometre boyunca yüzecek. Daha önce Seferihisar'dan Çeşme'ye yapılan etkinliğe katılan eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay ise bu defa ekipte yer almayacak. 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan yüzme etkinliğinde sporculara tekneden Yüzme Federasyonu yetkilileri, doktor ve cankurtaranlar eşlik edecek. Çocuk istismarı konusunda farkındalık yaratmak için kulaç atmayı sürdürecek olan yüzücüler, etkinlik sonunda Bodrum'da basın açıklaması yapacak.

'SONA ERMEDİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEĞİZ'

Çocuk istismarını önlemeye yönelik farkındalık yaratmak adına yapılan yüzme etkinliğinin ilkinin geçen yıl İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere'den Aydın'ın Kuşadası ilçesi güzerfahında gerçekleştirildiğini ifade eden yüzücülerden Seda Kansuk, "Geçen yılki de yaklaşık 8 saatlik bir yüzüş olmuştu. Biz bu istismarlar sona ermediği sürece bu etkinliklere devam edeceğimizi söylemiştik. Bu sene de 3 kadın 3 erkek 6 yüzücü bir araya geldik. Biz hepimiz kendimizi bir anne ve baba olarak düşündük ve attığımız her kulacı istismara uğrayan çocuklarımızı göz önüne alarak atacağız. İstismarın her türlüsüne karşı geldiğimizi geçen haftaki etkinliğimizle de dile getirmiştik. İstismarın hele ki çocuğa karşı yapılmasını zalimce ve çok büyük bir zayıflık olarak görüyorum. Güzel çocuklarımızın güzel bir geleceğe sahip olmaları için onlara bir çiçek gibi davranılması gerektiğini düşünüyorum. Onların zedelenmesini hiçbirimiz istemiyoruz" dedi.

'ANNE BABALARI UYARMAK VE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN'

Geçen sene gerçekleştirilen etkinlikte de yüzücü olarak yer alan çocuk gelişim uzmanı Yankı Delen, "Çocuklarla hep beraber olduğum için onların her türlü konudaki hassasiyetlerini biliyorum. Bir istismar konusunu yaşadıklarında ne kadar korkabileceklerini ve anne babayla paylaşamayacaklarını hissedebiliyorum. Ebeveynleri bu konuda uyarmak ve kamuoyunu uyarmak çok önemli. Bunun için bir araya geliyoruz. Çocuklar yetişkinler gibi ve içlerinde birçok şeyi saklayabiliyorlar. İstismar yaşayan bir çocuğun saklama ihtimali ne yazık ki yüksek. Geçen seneki ekipte de yer almıştık. Hem herkesin dikkatini çekmek hem de anne babaları uyarmak adına yeniden bir aradayız. Çocuklar her şey" diye konuştu.

