Bu kez daha temkinli: İşte Samsung Galaxy Note 20'nin pil kapasitesi!

Samsung Galaxy Note 20, tanıtım vakti yaklaşmasıyla birlikte özelliklerini de yavaş yavaş açık etmeye başladı. Bu anlamda sızıntılar, büyük bir önem taşıyor. Çeşitli kaynaklara dayandırılan sızıntılar sayesinde bugüne dek Galaxy Note 20 serisine dair resmi bilgilere ulaşıldı. Bugün gelen bir bilgi ise, resmi bir bilgi sayılabilir. Zira, Samsung Galaxy Note 20'de kullanılacak bataryanın kapasitesi Çin'in 3C sertifika veritabanından alındı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN PİL KAPASİTESİ BELİRLENDİ

Alınan bilgiler ışığında EB-BN980ABY model numarasına sahip cihaz, Samsung Galaxy Note 20 olarak adlandırılıyor. Baktığımızda bu modelin 4.300 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacağını görüyoruz. Yani bu değer, geçtiğimiz yılın Note modeli Samsung Galaxy Note 10+ ile aynı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20+'DA DURUM NE?

Samsung Galaxy Note 20+ ise küçük kardeşinden daha büyük bir pile sahip olacak. Söylentiler, Galaxy Note 20+'da 4.500 mAh değerinde bir batarya yer alacağı yönünde. Samsung Galaxy Note 20 serisi Ağustos ayında Samsung tarafından düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

