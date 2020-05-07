Bu kez daha uygun: Poco F2 Pro'nun fiyatı tekrar ortaya çıktı!

Poco F2 Pro, Xiaomi'den ayrılıp artık bağımsız bir marka haline gelecek Poco için oldukça büyük önem arz ediyor. Zira firma ilk akıllı telefonu Poco F1 ile yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Poco bugünlerini Xiaomi'ye olduğu kadar Poco F1'e borçlu desek herhalde yanlış olmaz. Fakat Poco uzun bir süredir sessiz. Firma neredeyse 2 yıldır yeni bir uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon duyurusunu yapmadı. Bu sessizlik, gelen sızıntılara bakılırsa Poco F2 Pro ile bozulacak. Bu durum kullanıcılar tarafından ne kadar sevinçle karşılansa da telefonun ortaya çıkan Avrupa fiyatı onları bir hayli üzdü. Ancak bugün gelen bir sızıntıya göre üzülmelerine hiç gerek yok.

İŞTE POCO F2 PRO'NUN FİYATI

Poco F2 Pro'nun Avrupa fiyatı bir kez daha sızdırıldı. Sızıntıya göre Poco F2 Pro, önceki fiyat bilgisinden daha uygun bir fiyata sahip olacak. Bahsedilen fiyat ise 570 euro. Daha önceki sızıntılar telefonun 649 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını göstermişti.

Poco F2 Pro'nun fiyat bilgisi konusunda anlaşılan o ki herkesin kafası karışık. Zira sızıntılar birbirleriyle paralellik göstermiyor. Poco F2 Pro'nun ne zaman tanıtılacağını ise sızıntı kaynakları bile bilmiyor.

