Bu kez de 400 bin lira kefaletle yeniden tahliyesine karar verildi

Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE’de 2014 yılında Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti’nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç’un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 2 kez tahliyesine karar verilen ancak savcının itirazı üzerine tutuklanan davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, bu kez 400 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Karar, oy birliğiyle alındı. Ancak Ünğan başka dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden yine çıkamayacak.

DAVANIN 11. DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 11. duruşmada “Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Orhan Ünğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI 3 KEZ TAHLİYE EDİLDİ