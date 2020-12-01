Bu kez de Almanya'da bir 'gizemli' yapı ortadan kayboldu

Alman polisi, birkaç yıl önce hiçbir açıklama yapılmadan bir dağın yamacında bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından dikilen tahtadan penis heykelinin kaybolmasını araştırmaya başladı.

Allgaeuer Zeitung gazetesinin haberine göre Almanya'nın güneydoğusunda Bavyera eyaletindeki Grünten dağında bulunan 2 metre uzunluğundaki heykel hafta sonu kesildi ve geriye sadece bir yığın testere talaşı kaldı.

Heykel, son yıllarda yürüyüşçülerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, hatta Google Haritaları’nda da 'Kültürel anıt' olarak işaretlenmişti.

'ASLINDA BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYDİ'

Söylentilere göre, söz konusu heykel, genç bir adama şaka olarak komik bir doğum günü hediyesi olarak yapıldı, ancak 200 kg ağırlığındaki 'hediye' genç adamın ailesinin hoşuna gitmedi ve dağlara bırakıldı.

Son haftalarda farklı olayların ‘baş kahramanı’ olduğu belirtilen heykelin yere düşüp tekrar kaldırıldığı ifade edilirken, yerel bir bira fabrikası da heykele ithafen ekşi kırmızı renkli doğal bir bira üretti.

Alman haber ajansı DPA, heykelin sahibinin bilinmemesinden dolayı bir suçun işlenip işlenmediği netlik kazanmazsa da Bavyera polisinin heykelin kaybolmasını araştırmaya başladığını aktardı.