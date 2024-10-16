Bu kez de Kırklareli şehir çöplüğünde ölü kedi ve köpekler bulundu! Başkan hastalıkları işaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklerle ilgili adli ve idari bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başkan Bulut, yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, hayvanların ölümü nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI, BAŞSAVCILIK VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN ART ARDA AÇIKLAMA

Ölü hayvanların itlaf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili inceleme yaptığını aktardı.

HEPSİ HASTAYDI

Açıklamasında, son 48 saatte barınakta 8 köpeğin ve 9 kedinin hayatını kaybettiğini belirten Bulut, bu hayvanların ölüm nedenlerini de açıkladı: "Köpeklerimizde kanlı ishal ve gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüsü ve panlökopeni gibi ağır hastalıklar tespit edildi. Gerekli tedavilere rağmen maalesef hayvanlarımız yaşamlarını yitirdi."

"ARKADAŞLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Başkan Bulut, ölen hayvanlarla ilgili itlaf iddialarının kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Oradaki arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Eğer bir ihmal varsa, gerekli idari soruşturmayı başlatıp üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz," dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK"

Görüntülerin kaydedilmesi durumunda, olası ihmalleri araştıracaklarını belirten Bulut, "Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmaması için belediye olarak gerekli önlemleri alacağız," ifadelerini kullandı. Otopsi sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

HAYVAN BARINAĞI GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

TELE1'in haberine göre, söz konusu hayvan barınağından "Görüntüler doğrudur. Hepsi hastalık ölümüdür. Numune alınmış hayvanlardan, sonuç raporu da kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklaması geldi. Barınak yetkilisi, ölen hayvanların çöp poşetlerine konulup çöplüğe gönderilmesi ve sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ise konuşmadı.