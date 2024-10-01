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Bu kez de ölenlerin diplomasını çaldılar! Üniversite çalışanının şifresini hackleyip... Sahte diploma skandalı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 08:51
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Dolandırıcıların akılalmaz yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez de dolandırıcılar ölen üniversite mezunlarının diplomalarını kullandılar. Sahte diploma skandalının bir üniversite çalışanının şifresinin hacklenmesiyle gerçekleştirildiği ileri sürülürken 8 kişiye sanki o üniversitenin mezunuymuş gibi diplomalar hazırlandığı öğrenildi. Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan bir üniversitede yaşanan olayda üniversite yönetimi de harekete geçti ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Bu kez de ölenlerin diplomasını çaldılar! Üniversite çalışanının şifresini hackleyip... Sahte diploma skandalı

Dolandırıcıların "Pes" dedirten yeni yöntemi ölen mezunların diplomalarını kullanmak oldu. Sahte diploma yapan dolandırıcıların o akılalmaz yönteminde dolandırıcılar bu kez de Türkiye'nin en nitelikli ve saygın üniversitelerinden birini hedef aldı. Hayatta olmayan mezunların diplomalarındaki bilgileri değiştirerek yeni ama sahte diplomalar hazırladılar.

ÖLEN ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ DİPLOMALARINI KULLANDILAR

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; dolandırıcılar şimdi de ölen üniversite mezunlarının diplomalarını kopyaladı. Kişisel bilgileri silindi, yerine sahte diploma alacak kişilerin bilgileri eklendi. Bilişim Uzmanı Dinçer Karaca, "Teknik olarak sahte diploma düzenlemek mümkün. Tabii ki bu çok kolay bir iş değil. Büyük hacker'lar bu işleri yapabiliyorlar. Bazı verileri kopyalayabiliyor ya da değiştirebiliyorlar.

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BİR ÜNİVERSİTE ÇALIŞANININ ŞİFRESİ HACKLENDİ

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan bir üniversitede yaşandı. İddiaya göre bir üniversite çalışanının şifresi hacklendi. Sahte diploma vurgununda dolandırıcılar 8 kişiye sanki o üniversitenin mezunuymuş gibi diplomalar hazırladı. O diplomayı alanların nerede, ne tür işlemler yaptığı ise bilinmiyor. Ancak geçmiş yıllara yönelik yapılan teknik taramalarda hayatını kaybeden 8 mezunun bilgilerinin değiştirilerek yeni diplomalar hazırlandığı belirlendi.

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Bunun üzerine üniversite yönetimi de harekete geçti. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

YASA DIŞI DİPLOMA SATIŞIYLA İLGİLİ ÇOK FAZLA SİTE VAR

Öte yandan yasa dışı diploma satışıyla ilgili internette birçok aktif site olduğu öğrenildi. Onlardan bir tanesinde de "e-devlet onaylı gerçek diploma" gibi başlıklar olduğu görüldü. O diplomalar alındığında nerelerde avantaj sağlanacağı da tek tek belirtilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
üniversite diploma dolandırıcı sahte
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