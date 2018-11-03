Bu kez de sokakta elinde balta sallayarak gezerken yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, gece saatlerinde elinde baltayla yürürken çevreye tehditler savuran Osman A. (27) polisler tarafından yakalandı. Osman A.'nın psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kullandığı motosikletiyle trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle para cezası kesilen ve tescilsiz motosikleti trafikten men edilen Osman A., gece saatlerinde Park Caddesi üzerinde elinde baltayla yürürken görüldü. Yürürken, bir yandan da çevreye tehditler savuran Osman A.'yı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde ve çevre sokaklarda arama yapan ekipler, Osman A.'yı Hastane Caddesi üzerinde elinde baltayla yürürken buldu. Osman A., polislerin uyarısına rağmen durmayarak elindeki baltayı sallayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası ekiplerce yakalanarak etkisiz hale getirilen Osman A., gözaltına alındı. Emniyete getirilen Osman A.'nın psikolojik sorunlarının olduğu bildirildi. Osman A. hakkında 'huzuru bozmaktan' idari ceza uygulandı.

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