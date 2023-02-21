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  4. Bu kez de Van semalarında görüldü! Vatandaşlar o anı ölümsüzleştirdi

Bu kez de Van semalarında görüldü! Vatandaşlar o anı ölümsüzleştirdi

21.02.2023 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen mercek bulutları merak konusu oldu. Sosyal medyada da gündem olan bulutlar bazı kullanıcılara tarafından depremin habercisi olarak yorumlandı. Öte yandan mercek bulutlarının meteorolojik bir olay olduğu ve herhangi bir deprem işaret etmediği biliniyor.

Bu kez de Van semalarında görüldü! Vatandaşlar o anı ölümsüzleştirdi

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

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Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

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MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2 bin metre ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. (İHA)

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