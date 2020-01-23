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Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:16 | Son Güncelleme

Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Tyson Lin'in Manisa depremini tutturdu. Lin'in daha önceki bir çok tahmini tutmamıştı.

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Tyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremine yakın bir paylaşım yaptı.

Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.

Deprem öncesi Lin'in paylaşımı şu şekildeydi:

Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada birçok yorum geldi.


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Anahtar Kelimeler:
manisa depremi Deprem Tahmini Tyson Lin

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