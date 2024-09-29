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  4. Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.09.2024 09:21
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Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki aşiret düğünleri takılarıyla dönem dönem gündem oluyordu. Bu kez yapılan aşiret düğününe Kocaeli ev sahipliği yaptı. Celali Aşiretinin düğününde misafirler takı takmak için adeta yarıştı. Geline 3 kilo altında damada ise 4 milyon lira para takıldı. Valize sığdırılmak isteyen para taşınca ek çanta istendi.

Bu kez Güneydoğu değil! Aşiret düğününde gelini altına damadı paraya boğdular: Valize bile sığmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

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AŞİRET REİSLERİ DE DÜĞÜNE KATILDI

Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

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VALİZE SIĞMADI

Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi.

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Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.

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Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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Altın para aşiret düğünü
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